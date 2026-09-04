彰化縣長候選人魏平政呼喚王惠美 「與其相信沒信用執政黨不如幫我」

縣長王惠美出國返台，個人臉書第一篇貼文就是公開感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰支持彰化建設。彰化縣長候選人魏平政今接受中廣「千秋萬事」專訪，談到與其等待民進黨這樣沒信用的政黨允諾支持彰化縣重大建設，縣長王惠美不如回過頭來支持他，他的競選總部主任委員會等待縣長點頭接任。

「千秋萬事」主持人王淺秋訪問魏平政，提問王惠美與他的互動、王惠美接任競總主委、魏平政目前支持度。魏平政說，縣長王惠美現在只是做縣長職權範圍內的事情，單純爭取縣政設建，他不認為有什麼政治意圖，在他和大家心目中，王惠美8年施政做得非常好，他和大家期待縣長能協助他和競選團隊，競總主稿一職會等她。

魏平政表示，他和王惠美有「健康的溝通」，例如王惠美要求不在縣政活動公開場合穿著競選服裝，會提醒他可以穿「魏平政律師」增加辨識度及知名度，因他跑的多是宮廟、餐會活動，跟縣長接觸較少以致被誤為沒互動。

魏平政說，縣長王惠美先前在個人臉書向總統、行政院長道謝，這次回國再PO文交代要副縣長周傑向卓院長爭取建設，也二度感謝總統、行政院長支持彰化建設，他認為民進黨是言而無信、輕諾寡信的政黨，與其多次向執政黨爭取彰化重大建設都得不到具體承諾，王縣長不如回過頭來幫助他競選，贏得2026縣長選舉、朝2028大選挺進，拿到中央執政權之後執行彰化重大建設。

在民調方面，魏平政說，最近一個民調大概在8月10日到8月17日用手機簡訊做的，他19.4，趨勢上持續進步，相對來講陳素月立法委員、邱建富前彰化市長，目前呈現較停滯不前的狀況，所以他認為彰化這一局只要團結沒有輸的理由，又傳統立場來講只要彰化贏，台灣就贏，彰化是重中之重，國民黨主席鄭麗文來彰化縣很多次就是希望他能勝選。

對於藍營基層凝聚力和藍合白，魏平政表示，有里長告訴他只要自己夠強，沒有整合問題，所以他只管自己努力，拼命拜票、跑行程，目前整合狀況還不錯，以前三成選民對他翻白眼、多數選民當面講不認識他，現在都笑臉相待，還說要支持他，登記競選後他繼續用最大誠意尋求彰化國民黨原來支持者歸隊。