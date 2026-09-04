分享施政經驗勉沈伯洋 陳其邁：碰到問題不要迴避

高雄市長陳其邁今天出席新書發表會，媒體詢問有何施政治理經驗可以分享給民進黨提名台北市長參選人沈伯洋等人，陳其邁說，其實沒有什麼特別的方法，最重要的就是「碰到問題不要迴避」，如果碰到問題選擇迴避，這些問題永遠不會解決；誠實、誠懇面對問題，才能獲得市民信任。

陳其邁今天出席「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，會前他與沈伯洋一起接受媒體聯訪。

談及新書，陳其邁表示，這本書主要記錄6年來所有幫助過高雄，以及在高雄努力打拚的高雄人的共同故事。高雄從不被看好，到現在全力與國際接軌，成為科技、宜居的高雄，這段奮鬥努力的過程。

媒體詢問，沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人今天也在場，有沒有想分享一些施政治理經驗。陳其邁表示，其實沒有什麼特別的方法，但最重要就是碰到問題不要迴避，如果碰到問題迴避，這些問題永遠不會解決。

陳其邁說，市長就像大家長，如果大家長碰到問題都迴避，要照顧的家人就沒有依靠；如果能夠很誠實、很誠懇地面對問題，也向市民說明碰到什麼問題、準備如何解決，才能獲得市民信任。

陳其邁說，如果一個市長老是，「我實在是不想講『問東答西』啦」，但一些問題如果沒有解決，就會變成沉痾，城市也不會進步，這是他這6年來的心得。

媒體詢及，陳其邁任閣揆的聲量很高，總統賴清德於推薦序中透露，陳其邁卸任後不會輕鬆太久，會有「更大支的麥克風」等著他」，他即將卸任及下一步規劃。陳其邁表示，他在議會面對每名議員詢問都是同樣答案，就是「做好、做滿」，負責任、盡責把每件事情做好，是目前最重要的目標。

他說，不可能現在正在做事情，卻想到太遠的生涯規劃，「生涯規劃在我人生的經驗裡面，從來就不是一件很可靠、可以預測的事情」。

至於年底地方選舉輔選，陳其邁透露，明天就會開始輔選行程，第一站是蘇巧慧，希望新北市能有一位「新好市長」；身為民進黨員，輔選是他的責任，除了新北，也包括澎湖及其他縣市。

陳其邁表示，要改變台灣、讓台灣更好，就要從地方制度及城市改革做起，「如果每一個城市都很好，那台灣自然而然會更好」。