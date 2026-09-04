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蔣萬安當年口試答題被翻出 伯洋：現在市政「蕭規曹不隨」

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席電器空調影音3C大展。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席電器空調影音3C大展。記者曾吉松／攝影

近期有網友翻出台北市長蔣萬安高中時期推甄政治大學外交系的口試內容，當時主考官詢問，如果擔任外交部長，與現任部長有何不同？由於當時的外交部長正是蔣萬安父親蔣孝嚴，蔣萬安回答「蕭規曹隨」。

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民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席電器空調影音3C大展時受訪，對於蔣萬安高中推甄政治大學時的口試答題，他表示蔣當時推甄時是小孩，現在焦點應著重在市政處理；但也提到「蕭規曹隨」，表示現在市府是「蕭規曹不隨」，像是交通數據分析、社宅、兒童保護等政策沒有延續。

此外，沈伯洋致詞時也邀請民眾到場參觀展覽。他表示，目前家電有不少節能減碳補助，台北市老舊公寓較多，管線等問題需要市府處理；至於家電節能部分，中央也推出相關補助，希望透過展覽讓民眾了解政策並善加利用。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席電器空調影音3C大展時受訪，對雨蔣萬安高中推甄政治大學時的口試答題，他表示蔣當時推甄時還是小孩，現在焦點應著重在市政處理。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席電器空調影音3C大展時受訪，對雨蔣萬安高中推甄政治大學時的口試答題，他表示蔣當時推甄時還是小孩，現在焦點應著重在市政處理。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席電器空調影音3C大展時。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席電器空調影音3C大展時。記者曾吉松／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 台北市選舉

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