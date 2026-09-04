下戰帖？今登記參選 蔣萬安：會勾選「辯論」這個選項

今天是2026年九合一地方公職人員選舉候選人登記時間的最後一天，台北市長蔣萬安上午在松菸參加2026台北藝術進駐國際沙龍活動，他受訪時指出，他今天委託人去登記，他也會勾選「辯論」這個選項。

蔣萬安昨天赴市選委會，參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，自己沒有登記，他表示，為何會選在9月3日，是因軍人節，具有特別的意義，所以陪同所有國民黨籍議員以及參選人一起登記。

蔣萬安上午受訪指出，今天他委託人登記，也會勾選「辯論」這個選項。他也說，也許大家已經忘記4年前，六都唯一一場辯論就在台北市，當時他和陳時中還有黃珊珊都有參與這場辯論。