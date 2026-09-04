影／「最強領頭羊」李四川今登記參選 侯友宜力挺展現政績延續決心

國民黨新北市長參選人李四川今天前往新北市選委會完成參選登記，新北市長侯友宜及跨黨派立委與國民黨38位市議員參選人、民眾黨7位市議員參選人皆到場力挺，營造大團結氣勢。要當最強領頭羊，李四川表示，將延續侯友宜的優良政績，深入新北29區提出具體政見，展現勝選決心，現場眾人高喊「新北要接棒、侯你好市長」及「李四川當選，新北全壘打」勝選口號。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左二）上午到新北市選委會登記參選，新北市長侯友宜（前排右二）、新北市議長蔣根煌（前排左一）也到場支持，並與其他市議員參選人一同高喊口號。記者葉信菉／攝影

今天雖下著大雨，新北市選委會登記現場外氣氛熱烈，包括國民黨、民眾黨及無黨籍的多位民意代表皆出席支持，李強調「海納百川，不分黨派」，李四川今登記有亮點，不僅現任市長侯友宜陪同，包括國民黨及民眾黨與無黨籍議員及立委超過50位陪同登記，比前天民黨進新北市長參選人蘇巧慧由36位民進黨籍議員及黨籍立委陪同登記的場面還壯觀。

李四川受訪時指出，9月12日將於板橋舉辦「我們都挺李四川」大型造勢晚會，侯友宜屆時將到場站台。面對外界關注的競選總部與接棒壓力，李四川強調，與侯友宜攜手合作10餘年，彼此默契十足，將全力以赴爭取新市民的最大支持。

侯友宜對此表示，兩人攜手為新北奮鬥，「不是位子的問題，而是同心同力拚到底」。針對跨黨派合作，侯友宜強調「海納百川」，只要願為新北與台灣做事，不分黨派皆應團結向前。

面對對手陣營豐富的資源與宣傳，李四川則回應，將以扎實政見與務實態度走訪基層，用行動爭取選民認同，打贏這場選戰。

國民黨新北市長參選人李四川今天登記參選新北市長，新北市長侯友宜到場力挺展現政績延續決心，李也說願當最強領頭羊。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天登記參選新北市長，新北市長侯友宜到場力挺展現政績延續決心。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天登記參選新北市長，新北市長侯友宜到場力挺展現政績延續決心。記者葉信菉／攝影