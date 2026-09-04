影／蔣萬安大寶交換風波 盧秀燕：霸凌孩子非常不好的示範

台北市長蔣萬安的大兒子錄取北市國際交換學生計畫，遭批未利益迴避、簽證詐欺等等。台中市長盧秀燕今天表示，政治不應該攻擊未成年的小孩，尤其這幾天看到有人在攻擊孩子的長相、家世等等，霸凌未成年人給社會非常不好的示範。

盧秀燕說，政治再怎麼樣，也不應該攻擊小孩，尤其是未成年的小孩；這幾天看到有一些人在批評長相、成績、課外活動甚至家世背景，但孩子沒辦法選擇出生在什麼家庭。

盧秀燕強調，常說要保護孩子，但這些少數人的攻擊，是不是在霸凌孩子，尤其是未成年的孩子？這的確給社會非常不好的示範，請放過孩子，請大家停手。