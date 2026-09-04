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民進黨翁聖惠登記參選台東市長 喊「換新・惠更好」拚4大主軸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東市長參選人翁聖惠（中）今天上午完成登記後，與競選團隊及黨內同志在市公所廣場前合影，正式宣告投入市長選戰，喊出「換新・惠更好」競選主張。圖／民進黨台東縣黨部提供
民進黨台東市長參選人翁聖惠（中）今天上午完成登記後，與競選團隊及黨內同志在市公所廣場前合影，正式宣告投入市長選戰，喊出「換新・惠更好」競選主張。圖／民進黨台東縣黨部提供

民進黨提名的台東市長候選人翁聖惠，今上午前往縣選舉委員會，正式登記參選第14屆台東市長，並提出「換新・惠更好—為台東，拚更好」競選主張，強調將以新人優勢拚經濟、拚建設、拚文化、拚照顧，打造讓年輕人留得下來、長輩安心到老的宜居城市。

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翁聖惠土生土長台東，也是3個孩子的媽媽，不少市民從「三寶媽」開始認識她。她曾擔任9年保護性社工，長期走進弱勢家庭第一線，後投入社會福利及地方協會工作，目前擔任民進黨台東縣黨部執行長。

從社工到地方協會，再到政黨基層工作，翁聖惠表示，自己一路做的事情其實沒有改變，就是「看見需要、整合資源、把事情做成」。她說，參選市長並非一時衝動，而是希望把十幾年在基層累積的經驗，換到一個能承擔更大責任的位置繼續做。

翁聖惠提出「拚經濟、拚建設、拚文化、拚照顧」四大主軸，分別以「經濟有活力、建設有品質、文化有深度、照顧有溫度」為目標。

她表示，拚經濟就是讓年輕人願意留下、店家能夠經營；拚建設則從市民每天使用的道路、停車空間及公園等生活環境著手；拚文化則希望讓台東在地及原住民族文化成為城市驕傲，並進一步帶動觀光；至於照顧，則要從幼兒一路到長者，讓不同人生階段的市民都能獲得支持。

面對首次參選市長的挑戰，翁聖惠坦言，自己的起點確實與現任不同，但她反而將「新」視為最大的優勢。她指出，台東市歷經多任執政，行政庶務或許做得穩定，但城市願景卻幾乎交了白卷，市民需要的不是再一個4年維持現狀，而是新的思維與做事方式。

「換新，不只是換一個人，而是換一種做事的方法。」翁聖惠說，未來希望做到提前看見問題、提前解決問題，自己沒有太多包袱，將把時間用在跑基層、聽市民真正的聲音。

此次參選，翁聖惠也將與民進黨台東縣長參選人陳瑩共同競選，喊出「台東惠瑩、台東會贏」。她表示，接下來會一步一步把政見說得更清楚、更具體，盼以媽媽的同理心、社工的專業及基層實作經驗，為自己生活的城市認真拚一次。

台東 民進黨 社工 2026九合一選舉 台東縣選舉

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