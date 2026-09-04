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柯美蘭前發言人上屆市議員落選頭 「最美里長」林京玲這次不戰了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
登記最後一天，「最美里長」林京玲宣布這一次不選了。圖／取自臉書
登記最後一天，「最美里長」林京玲宣布這一次不選了。圖／取自臉書

今天是台中市第5屆市議員候選人登記最後一天，曾被譽為「最美里長」的前西區公民里長林京玲上午宣布，經深思熟慮，決定不投入本屆中西區市議員選舉。

2026九合一選舉

林京玲2022年首度挑戰市議員，當時以無黨籍身分拿下9285票、得票率15.71%，雖未當選，但仍展現一定基層實力。

民眾黨前主席柯文哲的妹妹柯美蘭2024年參選立委時，邀請林京玲擔任競選總部發言人，她堅持不入黨，因為她不想讓政黨成為自己的包袱。

4年後的地方選舉，三席以上有性別保障，屆時是否再參選？林京玲今天表示，未來仍將持續服務地方，至於4年後是否再戰，屆時再說。

台中市中西區本屆應選3席，現任民進黨議員江肇國、黃守達及國民黨議員張彥彤均尋求連任，選區競爭激烈，且藍綠都有強大基本盤。

林京玲過去曾連任2屆西區公民里長，2022年卸下里長職務後挑戰市議員，成為當時選區唯一女性參選人，最終未能突破3席門檻。

林京玲今天表示，近來接獲許多基層鄉親勸進，對各界鼓勵與期待深感榮幸，也銘記在心。她認為，無黨籍參選雖資源有限、挑戰更大，但過去獲得的每一張選票，都代表選民跨越藍綠的信任。

她說，自己深耕地方、關懷基層已有12年，這份情感與責任不會改變，未來仍會持續服務選民。至於下屆市議員選舉是否因中西區可能出現性別保障名額而再度參選，她僅表示，4年後的事，屆時再說。

登記最後一天，「最美里長」林京玲宣布這一次不選了。圖／取自臉書
登記最後一天，「最美里長」林京玲宣布這一次不選了。圖／取自臉書

登記最後一天，「最美里長」林京玲宣布這一次不選了。圖／取自臉書
登記最後一天，「最美里長」林京玲宣布這一次不選了。圖／取自臉書

柯美蘭 發言人 里長 2026九合一選舉 台中市選舉

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