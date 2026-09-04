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來了！JKF女郎改名「整頓霸凌者佀廣洋」16字 今登記選桃園議員

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影
王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影

曾找實況主顏翎熹改名參選嘉義市議員成功當選的網紅「小商人」，最近找來JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7參戰，昨秀出改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌佀廣洋」身分證，劍指要參選桃園區市議員的佀廣洋。王女今天早上10時38分現身選委會，確定登記參選桃園區議員，將牽動選戰變化。

2026九合一選舉

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋被指涉及霸凌等爭議，他為此曾道歉、放棄國民黨提名，並改以無黨籍登記參選。由於獲國民黨報備參選，可以國民黨名義在外活動，近日持續勤走基層，並低調成立競選總部力拚勝選。

不過，網紅「小商人」也決定找來Angela寶7參戰，昨天在臉書公布身分證改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」16字，就是要劍指佀廣洋。今天是選舉登記日最後1天，王女早上也到桃園市選委會辦理議員參選登記中。

佀廣洋昨天被問到此事時回應，每個人都有參選的權利，他予以尊重；希望鄉親給他一個為桃園服務、為大家做事的機會，他會全力以赴，回報支持者的期待與託付。

王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影
王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影

王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影
王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影

王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影
王女今天裝扮後到桃園市選委會登記選議員。記者張裕珍／攝影

佀廣洋 霸凌 議員 2026九合一選舉 桃園市選舉

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