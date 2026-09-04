蔣萬安高中答題「蕭規曹隨」 沈伯洋：現今市政「蕭規曹不隨」

台北市長蔣萬安家族議題近期頻頻被拿出討論，現在又翻出蔣萬安高中推甄政治大學時的口試答題。民進黨北市長參選人沈伯洋今出席3C展時受訪，他說，蔣當時推甄時是小孩，現在焦點應著重在市政處理；但也提到「蕭規曹隨」，現在市府是「蕭規曹不隨」。

近期，社群網路翻出蔣萬安在高中時期推甄政大外交系口試時受訪內容，當時主考官問及，若身為外交部長，會與現任部長有何不同，由於現任部長剛好是父親蔣孝嚴，蔣萬安則回答「蕭規曹隨」。

沈伯洋說，蔣萬安在推甄時也算是小孩子，青少年時期回答問題是那時候的事，現在要著重在處理市政能力。不過，說到蕭規曹隨，現在反而看到蠻多蕭規曹不隨，像是交通數據分析、社宅、兒童保護等政策沒有延續，「這才是現在應該關注議題。」

另外，媒體問到逛家電展活動，沈伯洋說，家電汰換很重要，最近家中的掃地機器人壞掉，不過最重要的是空氣清淨機，家中就有三台，可惜行程比較緊湊一點要稍微逛快一些。

他也邀請大家多來看展，現在家電有許多節能減碳相關補助，台北市老舊公寓多，管線會有很多問題，這是市府責任，但家電部分的節能，中央也有推出相關補助，搭配展覽之下，便能落實該政策。