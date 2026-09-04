蔣萬安「大寶」童軍高考爭議延燒 沈伯洋：焦點在市府程序

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立的國際交換生案，延燒到童軍高考。民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席活動時受訪，重要是市府程序本身問題，不要把壓力放到小孩身上，同時，不是保護一個小孩，北市還有很多小孩應接受心理輔導而未接受，更是重點。

網紅四叉貓貼文，在Threads社群看到一名稱童軍高考營聯隊長所寫，內容指台北市長蔣萬安之子的童軍小隊出狀況減員，最後小隊只剩三個人，但表現不輸給其他滿員的八人小隊。於是，他翻了一下萬安之子的第三小隊名單，滿員是八人，其中有四人通過考驗，第三小隊最後只剩下三個人，但小隊中有四個人通過考驗。質疑第四人是誰。

沈伯洋被問到時強調，今天最重要是市府程序本身問題，焦點應放在這邊，「小孩優秀得到獎或出國等，但不要把壓力放到小孩身上。」但同時大家也不要忘記，不是保護一位小孩，而是千千萬萬的小孩。

他說，台北市有很多需要心理諮商的小孩，卻沒有做到該有的協助，不只是今年，從培諾米達案開始，保護小孩的立場才是最重要。

另外，媒體也問到，昨天晚間台北市童軍會發表聲明，但蔣萬安本身為童軍會榮譽會長，聲明是否迫於壓力？沈伯洋說，無法做過多臆測，看待問題是要看待事實的問題，目前所說的事實問題，比較明顯的是兒虐不斷發生，該有心理諮商沒有，「對事實來評論是市政上面最重要的事情。」