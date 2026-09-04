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嘉義市議員選戰家族攻防 郭家3人堂兄弟再戰東區弟媳再戰西區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員選舉，政治家族「郭家」3人投入選戰，藍營現任議員郭定緯（左）拚東區連任；無黨籍堂哥、前議員郭文居（中）捲土重來再戰東區；郭文居弟媳、國民黨議員黃思婷（右）西區尋求連任。圖／記者魯永明攝影、截自郭文居、黃思婷臉書
嘉義市議員選舉，政治家族「郭家」3人投入選戰，藍營現任議員郭定緯（左）拚東區連任；無黨籍堂哥、前議員郭文居（中）捲土重來再戰東區；郭文居弟媳、國民黨議員黃思婷（右）西區尋求連任。圖／記者魯永明攝影、截自郭文居、黃思婷臉書

嘉義市長、議員及里長三合一選舉今天參選人登記最後一天，議員選戰，政治家族「郭家」3人投入選戰，藍營現任議員郭定緯拚東區連任；無黨籍堂哥、前議員郭文居捲土重來再戰東區；郭文居弟媳、國民黨議員黃思婷西區尋求連任，郭家3人分進東、西兩區參選，都完成登記，家族政治攻防再度成為地方矚目焦點。

2026九合一選舉

郭定緯是前市議會副議長郭明賓之子，父親涉案喪失參選資格，由他接棒投入政壇，順利當選議員。上任積極經營基層、處理地方陳情，在問政及地方服務建立政治版圖，再度完成東區議員登記拚連任。郭定緯昨天完成登記前往城隍廟參拜，感謝地方人士及支持者相挺，向城隍爺祈求選舉順利，祈願國泰民安、風調雨順。他表示，會秉持「民意沒有距離、服務不分大小」初衷，把市民聲音帶進議會，一件一件把該做的事情做好，爭取連任持續服務。

郭家人過去就曾出現家族同區競逐局面。郭明賓與姪子郭文居過去曾在東區同場競選，形成叔姪對壘，兩人最終都順利當選，但競爭過程激烈，也一度造成家族關係緊張。郭文居本屆落選，這次捲土重來，再度挑戰東區議員席次，與堂弟郭定緯再次同區競選。郭文居過去是棒球國手，轉戰政壇經營地方服務及社區活動，累積聲望；過去擔任議員涉及幽靈人口案件，遭撤銷當選資格失去參選權，再度披掛上陣。

郭文居弟媳黃思婷轉戰西區尋求連任。黃思婷原在東區參選，當選後在議會建立知名度及服務基礎，為避免與大伯郭文居東區票源重疊，轉戰西區。任內服務熱誠問政口碑佳；，地方政壇人士分析，郭家長年深耕，具備基層組織及支持者基礎，3人各自經營不同選民族群。只是堂兄弟再度同區競爭，牽動家族票源及地方組織布局，郭家3人參選，最終是「各自突圍」還是票源消長，勝負結果將是議員選戰觀察指標。

嘉義 議員 東區 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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