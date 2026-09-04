選舉登記前突心血管阻塞裝5支架 嘉縣議員陳文忠自嘲鬼門關被退貨

今天是九合一選舉候選人登記最後1天，嘉義縣議會尋求4連任的議員陳文忠，因一場突如其來心血管疾病，差點與選舉告別。

8月29日他前往民雄福樂土地公廟參加普渡法會，突然眼前一片慘白、當場昏倒，緊急送嘉義基督教醫院救治，檢查發現心血管嚴重阻塞，緊急裝上5支心血管支架住院療養，今天將委託兒子完成登記，展現即使歷經生死關頭，仍不放棄為鄉親服務的決心。

陳文忠臉書寫下這段驚險經歷，形容自己「這一次差點被閻王收去當差，幸好被退貨」。回想8月29日當天，他到民雄福樂土地公廟參加普渡法會，沒想到就在現場突然感到不適，眼前瞬間一片慘白，隨後倒下。那一刻，他形容世界彷彿影像曝光後完全靜止，只剩下耳邊傳來鄉親焦急的呼喊「議員，你不能睡著、不能睡著！」

送醫後，經心電圖、X光及心血管相關檢查，發現血管嚴重阻塞，醫療團隊緊急處置，總共裝上5支支架，才將他從生死關頭拉了回來。

躺在病床上的陳文忠，將這場意外視為「重生」。他說，自己深信是老天爺保佑，加上鄉親們的集氣，才讓他重新獲得站起來的力量與勇氣。每當閉上眼睛，腦海裡浮現的都是當時大家殷切的眼神、溫熱的雙手，以及鄉親們沉甸甸的期待與託付。

也因此，即使身體尚在療養、傷口仍有疼痛，他仍決定完成參選登記。陳文忠表示，這份鄉親的情，他不會辜負，「就算傷口再痛、就算步履再沉重，也要一步一腳印，堅定完成登記。」

62歲陳文忠回憶，8年前自己也曾遭逢重大健康考驗，甚至一度癱瘓，但最後仍奇蹟般活了下來、重新站起來。如今心臟雖然裝上5支支架，卻沒有動搖他繼續服務鄉親的信念。

他強調，人生已經歷過一次次考驗，這一次雖然再次走過鬼門關，但既然老天讓他「退貨」、重新站在大家面前，他就會更加珍惜這份託付。即使未來的路比過去更加艱辛，他仍要牽緊鄉親的手，勇敢走下去，繼續為地方奔走、為鄉親服務。