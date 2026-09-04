彰化魏平政登記 沒等到王惠美

國民黨彰化縣長參選人魏平政昨登記參選，彰化縣議長謝典霖、前立委鄭汝芬、縣黨部主委蕭景田等人陪同，但彰化縣長王惠美仍缺席，讓藍營整合缺一角。魏平政說，競總主委仍鎖定王惠美為頭號人選；謝典霖則喊話王惠美「趕快回家」。退出民進黨的無黨籍參選人邱建富昨也登記參選，民進黨縣長參選人陳素月則拜會地方產業拉票。

民眾黨上周突拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，但民眾黨彰化縣黨部昨證實，賴銀柱經深思熟慮後，決定不登記參選。

國民黨彰化縣長選情低迷，藍營初選有立委謝衣鳯、前副縣長洪榮彰、柯呈枋角逐，最後由魏平政出線。魏昨登記參選，擔任高檢署檢察官的妻子許鈺茹陪同，謝衣鳯母親鄭汝芬也出席，並將擔任競總顧問團長。王惠美昨赴彰化忠烈祠出席秋祭國殤大典，再度缺席藍營造勢。

魏平政表示，「王縣長永遠是我們最理想的主委人選，我們會繼續邀請。」他用全部力量跑遍廿六鄉鎮市，鄉親也期盼他延續王惠美施政；六日將成立競選總部，舉辦萬人造勢，打造彰化「第七都」。

謝典霖說，王惠美不用選舉，「我們是水深火熱，她是離苦得樂」，大家都在等她趕快回家；競總職位需要有輩分的人來壓陣，未必要找縣內人士，可找曾任黨主席或總統的人，但「還是希望等到王縣長」。

邱建富昨在百名鄉親與人瑞陪同下，登記參選彰化縣長；邱退出民進黨參選，自稱曾有三名總統府資政來勸退，他昨用行動粉碎退選傳聞，強調不是喊口號，而是為彰化拚一次。

邱建富帶著兩隻「鸚鵡玩偶」，他批評藍綠對手就像鸚鵡，他提出的政見都被跟進，去年底就喊出六十五歲以上長輩免健保費，也被對手跟進。

陳素月前天登記完成，昨私下拜訪產業，她今舉行縣政藍圖政策文宣發表。

無黨籍縣議員陳重嘉在首日也搶頭香完成登記。