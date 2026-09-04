柯志恩登記參選 王金平現身力挺

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨早由老公洪德成騎機車接送，在眾多黨籍議員參選人簇擁下步行至選委會，並由立法院前院長王金平陪同登記參選。王金平期許柯志恩要帶給高雄好空氣、加強品德教育及邁向國際化；柯志恩戴上拳擊手套，當眾擊破寫著「新潮流」的道具手板，象徵她要用「鐵拳」打倒民進黨對手賴瑞隆，拒絕派系壟斷高雄。

昨天上午十時，柯志恩前往高市選委會登記參選高雄市長。王金平說，四年前柯志恩參選市長好像還不夠成熟，四年後再度登記參選，希望這次順利當選，要讓高雄有好空氣、好的品德教育，以及營造一個安全、安定環境的國際化城市。

王金平表示，柯志恩的局面愈來愈好，正往勝選的路途前進，希望大家共同努力、團結一致，讓她順利高票當選、議員過半。

柯志恩指出，四年來她一直都在、走遍高雄卅八區，現在即將走破第四雙布鞋，王院長所期許的空氣、品德教育及國際化，都會透過她的「一三五七九政見」，落實在每一個人的生活當中。

柯也表示，高雄不是只有科技業、不是只有一個指標性建築物，高雄最需要教育與文化底蘊；高雄市長陳其邁說「市政要一棒接一棒」，這沒有錯，但若只讓同黨的人接棒，會不會複製再複製？複製淹水、複製天坑及複製擋土牆再度崩落，所以高雄要往前走，絕對不讓新潮流再走回頭路，這次市長一定要勝選，議員要全壘打。