竹北激戰 藍綠白同日登記

竹北市長選情牽動藍綠白聲勢，民眾黨邱臣遠、國民黨吳旭智與民進黨曾聖凱昨天都登記參選，加上日前以無黨籍身分登記參選的前立委李貞秀，炒熱全國最大縣轄市長選情。

針對竹北藍白合破局，邱臣遠表示，政黨協調有階段性，接下來回歸市政對決。吳旭智說，希望藍白為竹北、竹縣團結，即使兩黨人選都登記，也不代表破局。

邱臣遠昨上午登記參選，由競選團隊總幹事翟本喬等人陪同，現場齊聲高喊「竹北邱臣遠，幸福真永遠」，展現團結氣勢。邱臣遠說，政黨協調有階段性，要各自向支持者溝通說服，藍白整合發展到這一步，各候選人都登記參選，選戰主軸回歸市民期待與市政、政策較勁。

民眾黨主席黃國昌昨在花蓮受訪時表示，「別人講話不算話、我們感到非常遺憾」，相信所有新竹鄉親眼睛都非常雪亮，誰講話不算話、誰沒誠信，遇到重大問題躲起來不處理不面對，一看就知道，民眾黨就是走自己的路，坦坦蕩蕩勇敢前行。

吳旭智昨先陪同國民黨縣長參選人徐欣瑩登記後，再登記參選竹北市長，支持者高喊「竹北大小事，交給吳旭智」。吳旭智說，他仍希望藍白團結，為竹縣、竹北共同努力，他將秉持最大誠意尋求合作可能，團結最大的在野力量。

曾聖凱昨由現任竹北市長、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陪同登記，要力拚接棒。曾聖凱表示，他將承擔竹北下個階段發展責任，延續良好政策，完成目前推動中的建設。

李貞秀八月卅一日搶頭香，以無黨籍身分登記參選，她呼籲把票投給會贏的人。