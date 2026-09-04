當面開砲！范振宗嗆鄭麗文 選輸就是最大戰犯

聯合報／ 記者郭政芬鄭媁／連線報導
國民黨主席鄭麗文（左二）昨陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（右二）登記參選，前縣長范振宗（中）致詞時激動指著鄭麗文說，「如果新竹縣選不好，唯妳是問，最大戰犯就是妳」。鄭麗文則伸手摟著范振宗，安撫情緒。記者許正宏／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）昨陪同新竹縣長參選人徐欣瑩（右二）登記參選，前縣長范振宗（中）致詞時激動指著鄭麗文說，「如果新竹縣選不好，唯妳是問，最大戰犯就是妳」。鄭麗文則伸手摟著范振宗，安撫情緒。記者許正宏／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天登記參選，黨主席鄭麗文、老縣長范振宗相挺。范振宗致詞時手指著鄭麗文說，對內藍營未整合，對外與白營未談妥，「如果選輸，最大戰犯就是妳」；范一度伸手比畫疑似朝鄭「呼巴掌」，范事後稱「愛之深、責之切」。鄭麗文致詞一度口誤喊出「藍白對決」，台下民眾高喊糾正，她隨即改口笑稱是「藍綠對決」。

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范振宗雖然高聲斥責，但鄭麗文全場維持笑臉互動。國民黨人士說，范振宗與鄭麗文本就是故舊老友，范振宗性格快人快語，目的是希望國民黨能勝選，鄭麗文絲毫不以為意，也會全力以赴，率領國民黨在新竹縣獲得全面勝選。

徐欣瑩初選對手、新竹縣副縣長陳見賢昨臉書發文，「不會為了政治得失，推翻曾許下的承諾」。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，選舉倒數八十餘天，期待與陳守住新竹藍天。

新竹縣長藍營初選內部裂痕未修復，竹北市長一役藍白合破局，讓原本屬藍軍鐵板的竹縣選情暗潮洶湧。

徐欣瑩昨登記參選，鄭麗文致詞表示，初選競爭激烈、歷經風雨，但完成登記起，就要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍白對決、藍白對決」，台下支持者立即喊「講錯了」，她隨即改口「藍綠對決」，並笑著說「講錯了，大家很緊張，一下子傻眼了」。鄭也說，「藍白不但要合作，在野也要大團結」。

曾遭民進黨開除黨籍的前縣長范振宗昨為徐欣瑩站台，他情緒激動直指鄭麗文說，國民黨內部沒處理好，對外也沒與民眾黨談妥，「如果選贏，妳很厲害；如果選不贏，唯妳是問，最大的戰犯就是妳」。站在其右後側的鄭麗文拍胸脯點頭保證說，「好，我負責」。

徐欣瑩伸手拍拍范的肩膀，試圖緩頰，但范繼續說，「如果妳今天沒有盡最大的力」，鄭麗文笑著接話說，「吃奶的力都使出來了」。范又砲轟，「妳戰略錯誤，戰術再好也沒有用。藍營分裂，白的又不跟妳合作，妳怎麼辦？」此時台下高喊「徐欣瑩凍蒜」，范自嘲，「我最後剩餘價值被你們利用」，祝福徐高票當選。

主持人開場介紹范振宗時，他站在鄭麗文右後方，忽然伸手朝鄭的臉頰比畫出疑似「呼巴掌」的動作，鄭順勢往後閃，隨後笑著雙手握住范的手。范振宗昨晚稱，兩人是老朋友，出於「愛之深、責之切」才有這些舉動。徐欣瑩說，她事後向鄭致意，鄭回說，「完全不會介意」。

徐欣瑩致詞表示，她來自教育家庭，「父母沒有給我金山銀山」，只傳給她清白做人、認真做事，要幫助別人、奉獻國家社會；她也暗批對手表示，「父母傳承廉能的風骨，而不是百億的包袱」。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天發表創新建設政見，規畫全縣路燈系統升級、重要路口科技維護安全，用竹北經驗為新竹縣帶來新風貌。

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