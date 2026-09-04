綠營蔡易餘登記選嘉縣長 300人助陣！周春米勘災委由副縣長登記

民進黨力拚守住南部執政優勢，立委蔡易餘昨前往登記參選嘉義縣長，縣長翁章梁跑步將接力棒交給他，象徵縣政交棒；另，屏東縣長周春米力拚連任，不過她昨委託副縣長鄞鳳蘭前往登記，自己南下恆春、滿州勘災豪雨災情，表示治水措施須更精準。

蔡易餘競總號召「活力團隊」三百人助陣，包括綠營年底地方選舉雲嘉南總督導陳明文、信賴之友會後援會會長林秋桂、後援會總會長陳澤嘉、顧問團總團長賴進發、兼競總主委的翁章梁到場，從縣府社會局出發一起走到嘉縣選委會，在門口高喊「選縣長、挺易餘，活力團隊、一定贏」。

蔡易餘表示，嘉義是農工科技大縣，將持續推動無人機產業發展，讓研發、測試、生產等環節在嘉義落地生根，以提升經濟活力，創造更多就業機會，希望藉此吸引嘉義在地人留下，吸引外地人才進駐，提升人口數和消費力，並進一步提升教育品質，應對未來發展需求。

另，屏東八月降雨量幾乎達屏東年平均雨量的八成，周春米到恆春、滿州多處視察，包括台廿六線石牛溪段坍塌等情形，她指出，面對極端氣候，縣府團隊在治水、防洪及水土保持措施上更要精準、透過智慧與科技因應，縣政也向前推動，後續還有產業升級、城市升級等工作，「會全力以赴、當仁不讓」。

副縣長鄞鳳蘭則於昨下午到屏縣選委會協助周春米完成登記，談及周春米四年施政，鄞鳳蘭說，未來四年周春米將帶領屏東隊推動產業升級，同時兼顧傳統農漁產業及觀光優勢，「讓屏東更好，讓屏東亮起來」。