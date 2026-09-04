藍軍、無黨都支持！吳品叡轉戰縣長登記請出媽祖 喊改變嘉義

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡王昭月／連線報導
國民黨支持的無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（前）昨天完成登記，請出五尊媽祖神像、號召兩百人助陣。記者黃于凡／攝影
國民黨支持的無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（前）昨天完成登記，請出五尊媽祖神像、號召兩百人助陣。記者黃于凡／攝影

南部藍軍力拚突破綠營執政優勢，藍營支持的無黨吳品叡選嘉縣長，喊出嘉義縣廿五年沒有政黨輪替，希望這次「改變嘉義」，國民黨澎湖縣長參選人陳振中登記參選，盼「綠地變藍天」。另外，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡從縣長張麗善手中接下球棒，喊話開創雲林黃金十年。

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獲國民黨支持的無黨籍嘉縣朴子市長吳品叡轉戰嘉縣長，昨天登記，請出五尊媽祖神像，更號召兩百人在選委會前集結，包括父親吳博文、前立委翁重鈞、民雄鄉長林于玲、太保市長鄭淑分、義竹鄉長黃政傑、朴子市長候選人黃嫈珺、竹崎鄉長候選人何子凡及多名議員參選人陪同，到場表示支持，高喊「嘉義ＲＥＡＤＹ，叡力升級」。

吳品叡說，「我無黨、無派，也沒有強大政黨資源」，登記日特地請媽祖保佑，會秉持媽祖精神走遍十八鄉鎮市為嘉義縣服務，嘉義縣廿五年來沒有政黨輪替，希望讓大家有另一個改變嘉義的選擇。

立委張嘉郡昨由縣長張麗善及數百鄉親冒雨陪同登記，她也發表「ＷＯＷ！超越想像 雲林更好」競選主軸，她說，「ＷＯＷ」是「We（我們）」、「Opportunity（機會）」、「World（世界）」，不只是一句口號，更代表她對雲林下一個十年的治理承諾，她要和鄉親一起開創雲林更美好的未來，讓雲林蛻變為農工商科技大城，所有來的人都會「ＷＯＷ」一聲驚嘆雲林的改變。

張嘉郡從張麗善手中接下球棒，並作揮出全壘打動作，象徵接棒傳承，張麗善推崇張嘉郡三屆立委，深知如何向中央爭取經費，民眾需求的建設、社會福利，交通、教育、醫療等都已相當熟悉，是未來接下責任、接續建設的不二人選。

陳振中昨由國民黨澎縣黨部主委陳雙全及大批支持者陪同登記，他表示，「未來的縣長不只是管理縣政的人，更是帶領澎湖走向未來的人」，每個政見背後都有希望守護的對象或價值，他會把自己的政見講清楚，爭取泛藍民眾及認同理念者支持。

他強調，這不只是完成登記，而是扛起責任，選舉不應停留在政黨對決，未來要爭取所有認同他理念與澎湖未來方向的鄉親。

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