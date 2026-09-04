花蓮縣長選舉 4人同日登記

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（中）3日由立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（右）陪同登記。記者王燕華／攝影
國民黨徵召的花蓮縣長參選人游淑貞（中）3日由立委傅崐萁（左）、縣長徐榛蔚（右）陪同登記。記者王燕華／攝影

花蓮縣選委會昨天很熱鬧，三名縣長參選人包括國民黨游淑貞、無黨籍張峻魏嘉賢都選在同一天登記。游淑貞有立委傅崐萁、縣長徐榛蔚夫妻陪同，強調讓政策延續；張峻獲罷傅團體、綠營相挺，主攻翻轉花蓮；魏嘉賢在家人、妻女、毛小孩相伴下端出「未來存摺」政策牛肉，爭取不分黨派選民支持。

2026九合一選舉

三人同日登記但刻意錯開，率先登記的游淑貞表示，將延續徐榛蔚的社會福利建設，與擔任立院黨團總召的傅崐萁一同協力，讓花蓮成為幸福、和樂、溫馨的土地，游是現任吉安鄉長，登記完成後也宣布請假投入選舉。

張峻獲得綠營暗助，登記時罷傅要角「葉霸」葉春蓮、綠營大老盧博基等人都站身旁。張峻提出「拚經濟、顧家庭、護安全」政策主軸，當選後不分藍綠白、不分黨派，廣納人才專業治理。媒體詢問是否會有綠營大咖助選？張回應「綠營大老都在這裡了，只是時間問題」。

魏嘉賢走溫馨風，邀來父親、妻女等家人陪登記，在政見支票上簽名，承諾當選後推出專屬每位花蓮人的「未來存摺」，從出生、求學、就業、成家、照顧、健康到安心養老，十二本存摺「接住每一步」。

昨天還有台灣工黨推薦的羅佩秦登記參選縣長，他有原住民血統、軍人出身，他說，花蓮災後百業蕭條，主要政見是發消費券，帶動地方經濟。

花蓮市長選戰也開打，市長魏嘉彥沒被國民黨提名，以報備參選方式拚連任，民眾黨推戴于文選市長，形成藍白各自出征局面。魏嘉彥昨登記，表示不在意政黨間的風波，更重視的是市民支持；戴于文喊出打破舊政治框架，盼與鄉親攜手改變花蓮。

對花蓮市未促成藍白整合，魏嘉彥表示，希望選民別受政黨框架限制，把票投給能做好事情的人，才是推動市政最重要力量。

無黨籍花蓮縣議長張峻（前排左三）3日由多位綠營大老、無黨民代、罷團要角陪同登記參選縣長。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣議長張峻（前排左三）3日由多位綠營大老、無黨民代、罷團要角陪同登記參選縣長。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢（前右）3日由家人陪同，登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢（前右）3日由家人陪同，登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影

台灣工黨花蓮縣黨部主委羅佩秦3日登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影
台灣工黨花蓮縣黨部主委羅佩秦3日登記參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影

2026九合一選舉 花蓮 游淑貞 張峻 魏嘉賢 羅佩秦

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