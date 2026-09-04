楊鎮浯棄選金門 陳玉珍喊團結

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣前縣長楊鎮浯（右）3日在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下開記者會，宣布放棄參選縣長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯（右）3日在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下開記者會，宣布放棄參選縣長。記者蔡家蓁／攝影

金門縣前縣長楊鎮浯一度有意回鍋參選，昨宣布退選，震撼政壇。楊在國民黨副主席李乾龍陪同下開記者會表示，主要基於兩大考量，國民黨當前沒分裂本錢，且高齡父親近期住院仍不斷叮囑「絕對不能脫黨」，最終選擇顧全大局，留在黨內繼續為金門打拚。

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楊鎮浯坦言，原本參選意志非常堅定，連領表、登記等作業都已就緒，前一晚在多方考量後毅然退選。他表示，從農曆年決定返金參選後，六、七度向台北市長蔣萬安提出辭去台北農產公司董事長職務，期間曾與蔣多次長談；包括國民黨主席鄭麗文、李乾龍、前雲林縣長張榮味、立院黨團總召傅崐萁、立委陳雪生等人，也有持續溝通。

李乾龍說，楊鎮浯是國民黨中生代重要人才，黨中央一直未放棄整合，鄭麗文也曾居間溝通。如今楊選擇留在黨內，對國家、政黨的「忠」，對父親是「孝」，堪稱忠孝兩全，更是金門藍營團結重要一步。至於未來是否參與立委補選，李乾龍表示尊重楊本人意願，黨一定會借重他的長才。是否要續留北農，楊鎮浯透露，正辦理離職程序，將返金服務。

記者追問是否會全力支持國民黨縣長參選人陳玉珍，楊沒有直接表態，僅表示「只要是黨的參選人，就是有共同奮鬥目標的同志」。對楊在最後一刻決定不選，陳玉珍說，這不只是個人的政治抉擇，更是顧全大局、維繫黨內團結的重要決定。

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