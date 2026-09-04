體育政見 李四川發運動幣 李洋助攻蘇巧慧

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）3日在泰山區的棒球學校發表個人運動政見，並下場熱身投球。記者陳正興／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）3日在泰山區的棒球學校發表個人運動政見，並下場熱身投球。記者陳正興／攝影

運動風氣上升，體育政見被視為搶攻青年票利器。國民黨新北市長參選人李四川昨發表運動城市二點○三大體育政見，推新北運動幣每人五百元、每年十五萬份，允諾八年內完成樹林大巨蛋，打造新北成為亞洲棒球之都。運動部長李洋到新北，陪民進黨蘇巧慧視察新北運動設施建設成果，蘇拋出「汗水紅利」構想，也要全面性照顧運動選手。

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李四川昨參訪泰山區貝思沛拉棒球學校，與穀保家商棒球隊選手體驗投球、打擊。李發表運動城市二點○三大體育政見，推出新北運動幣每人五百元、每年十五萬份，促進全民運動風氣及運動產業發展。

「運動是一座城市最健康的力量，也是最具凝聚力的語言。」李四川強調，新北是運動人口最多城市，有廿座國民運動中心，將延續侯友宜市長奠定的體育發展基礎，推動運動城市二點○，讓運動不只是競技，更成為市民生活方式，打造人人愛運動、世界來比賽的新北。

李允諾，上任後將加速興建新北巨蛋城，與球團合作，建置全台最大螢幕及良好觀賽視野，結合大眾運輸路網、充足活動腹地、旅館住宿量能及商業服務機能，提供國際賽事所需交通接駁、球迷活動、住宿、餐飲與觀光等配套，新北巨蛋城不只是比賽場館，也是國際棒球賽事重要舞台。

蘇巧慧偕李洋赴樹林三龍公園瞭解天幕球場完工使用狀況，蘇主張推動「汗水紅利」，鼓勵民眾透過運動累積消費點數，折抵大眾運輸、超商消費及運動場館使用，讓運動結合食、衣、住、行，鼓勵全民養成運動習慣，打造樂活新北市。

蘇也說，未來將持續升級場館，釋出橋下、河濱等市有空間，打造更多運動場所，也全面充實身障適應器材、打造性別友善空間、推動銀髮巡迴小巴深入鄰里，照顧多元需求。另獎勵企業合作創造友善運動環境，支持人才培育與退役就業，結合新北山海河資源，舉辦越野跑、衝浪與運河對抗等特色賽事。李洋說，運動部受理申請補助設置全民運動館及樂活運動館，未來地方政府提報申請計畫後，將全力協助。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）3日與運動部長李洋（右二）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動建設成果。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）3日與運動部長李洋（右二）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動建設成果。記者杜建重／攝影

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