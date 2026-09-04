爭議選將 温世政手機丟人致歉、佀廣洋完成登記

聯合報／ 記者賴香珊范榮達黃羿馨朱冠諭／連線報導
民進黨南投縣長候選人温世政遭前助理指控暴力丟手機，他昨公開露面致歉，也還原當時狀況。圖／民眾提供
民進黨南投縣長候選人温世政遭前助理指控暴力丟手機，他昨公開露面致歉，也還原當時狀況。圖／民眾提供

民進黨南投縣長參選人温世政遭前助理指控被丟手機，因受傷恐懼離職，温昨致歉，坦言因開會卻連十三鄉鎮市長都找不齊，情緒控制不佳才波及助理，會做好情緒管控。爭取連任的國民黨南投縣長許淑華與温世政分別陪同埔里鎮長參選人登記，狹路相逢先禮後兵。

2026九合一選舉

温世政還原向助理丟手機經過，當下進行選務會議，因民進黨在南投十三鄉鎮市長參選人仍沒找齊，反觀國民黨對手軍容壯盛，自己身為「母雞」壓力大，很抱歉將壓力轉嫁助理，但謝謝對方與網友互動時仍表示會支持他。

昨天是九合一選舉登記倒數第二天，許淑華陪同國民黨埔里鎮長參選人黃世芳登記參選，對手温世政陪同自家民進黨參選人葉仁創完成登記時，雙方狹路相逢，展現風度握手致意，但面對埔里興設廢棄物掩埋場議題交鋒，葉反對掩埋場進駐，許淑華說，民間業者被駁回後未再提出。

苗栗縣長選戰，繼民進黨陳品安前天完成登記後，國民黨縣長鍾東錦昨在妻子陳美琦等人陪同下大陣仗完成登記，台灣民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶強調藍白一致支持，前縣長劉政鴻也喊出得票率破七成。鍾東錦強調「一天當三天用」報答鄉親，希望縣長、十八鄉鎮市選舉藍軍全壘打。

新竹市長選舉部分，無黨籍現任市長高虹安獲藍白合相挺，民進黨市長參選人莊競程昨在立法院民進黨團前總召柯建銘及妻兒陪同下完成登記。莊批近年不少市政建設停滯、問題未解，喊出「讓新竹重新啟動」；柯建銘則從學經歷及官司等面向跟爭取連任的高虹安比較，對莊當選有信心。

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋確定投入桃園區議員選戰，昨下午在十八名同學、好友陪同下完成登記。佀說，為保護黨內同志及長官，他主動放棄政黨提名、改採報備方式參選，會全力爭取國民黨在議會最關鍵的一席。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠證實，中央黨部已同意佀報備參選。

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