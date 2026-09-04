何欣純、江啟臣 選戰策略牽動全國

台中市長藍綠參選人完成登記，國民黨候選人江啟臣一句「接下來就是真正全力以赴」，意味著選戰將進入全新階段。台中選情影響中部，中部選情牽動全國，江啟臣與何欣純做為藍綠的中部母雞，被寄予發揮外溢效應的厚望，但是否跨區輔選、又該如何輔選，並不是容易的選擇。

江啟臣現為立法院副院長，又曾任國民黨主席，可能是藍營桃園以南實力最強的縣市長候選人。按一般選舉策略，江理應成為中部地區的領頭羊，將自身影響力擴及彰化、南投甚至竹苗雲嘉等縣市；不過截至登記參選，他從未與其他縣市長候選人「合體」，遑論跨縣市輔選。

國民黨在中部最強的輔選人是台中市長盧秀燕，但她同時肩負全台輔選的任務，且江啟臣能否展現跨縣市影響力，也是檢視其能否順利接棒盧秀燕的重要指標之一。此外，江若堅持固守台中，難免會被外界貼「民調遭何欣純持續追近，不得不先穩住基本盤」的負面標籤。

江啟臣輔選與否不只是個人選擇，也和黨內整體形勢息息相關。國民黨在中部最艱困的選區是彰化，但黨內分裂使彰化縣長的輔選成為燙手山芋，連現任縣長王惠美都不願輕易涉足；若不輔選彰化卻輔選南投，又有差別對待之嫌，留在台中似乎成為江「最不會出錯」的選項。

比起江啟臣的兩難局面，何欣純在民進黨整體整合順利的態勢下，已多次和彰化陳素月、南投温世政與苗栗陳品安聯手，此前均以政策說明會為主，可以想見未來的共同輔選與造勢絕不會少。然而，何欣純也有自身的課題，在民調仍落後的情況下，跨縣市輔選對她本身的選情到底能有多少幫助？

何欣純本身屬於地方型政治人物，短時間內帶動議題、製造潮流非其強項，較難複製「洋流」或當年的「韓流」，藉由跨區域聲量回過頭拉抬自身選區。對何而言，繼續將心力與資源集中在台中，同樣是最保險作法。

若江啟臣、何欣純都選擇保守固守，台中市長的選情恐怕會繼續「冷」下去。風險與收益往往相伴，江啟臣想要漂亮接棒、甚至在八年後向上攀登；何欣純則希望逆轉獲勝、再造二○一四年的奇蹟。在下一階段的選戰中，是否要採取更具突破性的策略，江、何兩人都必須審慎評估。