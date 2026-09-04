雨奔4公里登記！江啟臣「熱身完畢」 盧秀燕「幸福接棒」

國民黨台中市長參選人江啟臣昨登記，他從市府出發，一路在雨中奔跑四公里到豐樂公園，表示這段路只是熱身，接下來要真正全力以赴。市長盧秀燕陪同登記，強調「他就是能讓台中市繼續幸福的人」。民進黨候選人何欣純昨訪建國市場，與攤商互動熱絡，宣示要讓這座傳統市場蛻變為台中城市觀光的新地標。

昨是年底九合一選舉登記第四天，也是九三軍人節，江啟臣出身海龍蛙兵，選在昨登記，上午八時許穿上海龍蛙兵的紅短褲，和一群退伍海龍一起從市府出發，在雨中跑到豐樂公園；過程中雨勢一度擴大，眾人渾身濕透，抵達時雨勢漸歇。

盧秀燕與國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、黃仁、多名議員在豐樂公園等候。盧親自為江啟臣擦拭臉上的雨水與汗水，表示海龍蛙兵完成天堂路的訓練時，部隊長官會給蛙兵徽章，江在雨中跑完四公里，展現海龍精神，她也要按照部隊中的儀式，贈與台中市的市徽。

盧秀燕說，過去八年，台中市是全國唯一八連霸的幸福城市，這也是台中前所未見的紀錄；她帶領台中創造幸福城市，知道那個唯一能讓台中繼續幸福的人，就是江啟臣。

江啟臣說，他過去是俗稱海龍蛙兵的陸軍一○一兩棲偵察營，但今年十一月廿八日以後，就是台中市民的海龍蛙兵，守護台中、保護人民；剛剛跑的這一段路，實際上是熱身，接下來真正要全力以赴，拚贏年底的選戰。

民進黨參選人何欣純前天完成登記後，首站從台中舊城區出發，參與「從隱者地圖看見台中城」走讀活動，未來她將推動「舊城創新」，改善人行環境，並推動停車空間立體化及地下化，讓舊城兼具歷史文化底蘊與現代城市生活機能。

另到東區建國市場拜訪，深入攤位與店家及採買民眾親切互動、傾聽基層心聲，強調市政應回歸「探民意、察民意、助民意、顧民意」，宣示未來要成為替大家解決問題的全民市長。

何欣純表示，建國市場是台中最大規模的批發零售市場，承載著無數家庭的柴米油鹽，她以日本東京築地市場為例，強調建國市場同樣具備在地代表性，因此選擇從最接地氣的日常場域出發，展現重視民生需求的決心。未來願景，何提出串聯建國市場與東區周邊的觀光亮點，讓這座傳統市場蛻變為台中觀光新地標。