蔣萬安兒子童軍測驗過程遭側翼批特權？北市童軍會打臉：強度全台最高

台北市長蔣萬安兒子蔣得立近日因參與教育局海外留學計畫，遭質疑特權。更有側翼網紅指控，蔣得立先前童軍考驗因天氣寒冷讓蔣萬安上山送禦寒衣物，疑似惡意指控通過考驗有特權。主辦單位台北市童軍會發布聲明，強調是天候不佳統一讓考生可以請家長送交所需衣物並非特例。

童軍會表示，當時舉辦冬令考驗營時，因當時氣溫低、天候不佳，營隊基於所有參加伙伴保暖及安全考量，統一告知全體參加者如有禦寒衣物不足情形，均可請家長協助送交所需衣物，並非針對特定參加者提供例外或特殊安排。

童軍會也強調，童軍的規律第一條是誠實，考驗過程中任何作弊的行為即使所有項目都通過，也會因不符合童軍精神，而無法通過高級考驗，委員會一向依既定考驗程序辦理相關作業，所有參加者均適用相同標準。

而蔣得立因童軍表現優異獲得市長獎也遭質疑有特權，不過有資深童軍則說，參加童軍團不難，但要成為優秀童子軍並不簡單，若能獲選全國傑出童子軍更是難上加難，已蔣得立該屆為例教育部國教署公文中僅有14人獲選，於畢業時獲頒特殊市長獎實至名歸。

童軍會也說，北市童軍會的高級考驗營是全國強度最高的高級考驗營隊，考驗分為三階段進行，包含事前作業、第一階段六天五夜的露營，第二階段作業補交（會依據考驗狀況決定可補交作業的項數）和第三階段的補考（會規定可補考的項數），必須通過59個項目，才能通過考驗獲得高級章。所以參加一次就能夠通過高級考驗營的童軍們，都是事前做好充分準備才能通過。