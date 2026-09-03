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范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致意曝鄭麗文反應

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩晚間回應，她事後向鄭主席致意。主席很爽朗地告訴她，已和范前縣長通過電話，也跟她說「兩人是相識多年的老朋友、范前縣長是愛之深、責之切」。記者許正宏／攝影
徐欣瑩晚間回應，她事後向鄭主席致意。主席很爽朗地告訴她，已和范前縣長通過電話，也跟她說「兩人是相識多年的老朋友、范前縣長是愛之深、責之切」。記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文今天陪同徐欣瑩登記參選新竹縣長，前新竹縣長范振宗也同台。范振宗致詞時不但脫口轟鄭麗文「選輸就是戰犯」，還伸手朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，引發熱烈討論。徐欣瑩晚間回應，她事後向鄭主席致意。主席很爽朗地告訴她，已和范前縣長通過電話，也跟她說「兩人是相識多年的老朋友、范前縣長是愛之深、責之切」。

2026九合一選舉

徐欣瑩今天晚間在臉書發文說，感謝今天陪同登記。更要謝謝一路以來，陪著她、支持她的每一位鄉親。而今天現場也發生了一個插曲，前縣長范振宗對主席的動作引起議論，當下她並沒有注意到，事後她和團隊特別向鄭主席致意。

主席很爽朗地告訴她，已和范前縣長通過電話「兩人是相識多年的老朋友、范前縣長是愛之深、責之切」，她完全不會介意。徐欣瑩指出，鄭麗文從中流露出領導者的氣度與格局，讓她相當佩服。

徐欣瑩強調今天我們站在一起，展現的就是「團結一心」的力量。這份力量，也是推動新竹縣持續向前的最強引擎。縣長楊文科為新竹縣打下了厚實的基礎，她要以最強的執行力承接，帶領新竹縣無縫接軌、加速前進，為新竹縣開啟未來的黃金10年。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 鄭麗文 范振宗 國民黨

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