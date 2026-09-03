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拜會新北教師會 李四川允諾加倍教師節禮金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今日拜會新北市教師會，與理事長蔡淑遠及基層幹部深入座談。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今日拜會新北市教師會，與理事長蔡淑遠及基層幹部深入座談。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今日拜會新北市教師會，與理事長蔡淑遠及基層幹部深入座談。新北教師會也提出九大訴求，李四川一一給予具體回應，也當場允諾，未來擔任市長將提高新北教師節禮金，從一千元加倍至兩千元，獲得現場教師會代表熱烈掌聲。

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李四川今在現場受到教師會代表熱烈歡迎，有教師會幹部更當場表達力挺李四川，期盼未來新北市長由「理工人」擔任，能將行政程序「化繁為簡」；新北市教師會並特別致贈手作布朗尼，上面貼著「高票當選」的祝賀字條，表達對李四川的肯定與支持。

會中教師會代表提出九大訴求，包括一、陳情事件先行調解；二、全面廢除校外導護；三、編列假日出勤加班費；四、確實每年逐步調降班級學生人數，國小每班二十五人、國中二十六人；五、提升教師員額編制；六、幼教及國小課後照顧班提升教師鐘點費；七、幼教課後照顧時數應有設限；八、提高教師健康檢查補助額度；九、提高教師節禮金至二千元。

李四川也以自身40年的公務員經歷力挺基層，正面回應教師會多項訴求，並明確承諾，未來擔任市長將提高新北教師節禮金，從一千元加倍至兩千元，這份實質守護教師、力挺教師的誠意，獲得現場熱烈迴響。

李四川致詞表示，過去數十年公職生涯中，自己與教育界最深刻的淵源就是「蓋學校」，從台北縣時期到升格後的新北市，一路見證許多校園硬體的更新與落成。他坦言，看見當前許多法規限制與行政負擔壓在第一線人員身上，常為基層公務員與老師抱不平，甚至覺得大家受到不少委屈，未來會以同樣出身公務基層的心情，檢討不合時宜的規定，作為教師的後盾，打造讓大家勇於任事、安心教學的環境。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 教師節

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