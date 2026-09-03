疑似呼巴掌還嗆鄭麗文「選輸就是戰犯」 范振宗：愛之深、責之切

國民黨主席鄭麗文今天陪同徐欣瑩登記參選新竹縣長，前新竹縣長范振宗也同台。范振宗致詞時不但脫口轟鄭麗文「選輸就是戰犯」，還伸手朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，引發熱烈討論。對此，范振宗事後受訪表示，自己和鄭麗文是老朋友，是出於「愛之深、責之切」才會有這些舉動。

對於今天在登記現場與鄭麗文的互動，更一度當面砲轟鄭麗文，引發討論。范振宗今天晚間回應，自己是出於「好朋友的好意」，並非惡意批評鄭麗文。他認為，國民黨如今連藍白合作都談不攏，「到底怎麼談的？」讓底下基層無所適從，也可能影響整體大局，因此希望各方能以大局為重，讓徐欣瑩順利當選。

范振宗直言，國民黨內部分裂，連藍白合也搞到分裂，「這兩個分裂你就完了啦，聲勢再大也沒有用！」他更激動強調，新竹縣長絕對不能給鄭家，痛罵鄭永金「不學無術、一天到晚就是要搞錢」。除非鄭朝方敢聲明跟父親是不一樣的，他就會考慮支持鄭。

范振宗透露，鄭麗文今天下午有回電給他，兩人談了20多分鐘，雙方相談深入。范振宗強調，自己今天的舉動，並非要破壞什麼，「不要擔心，這樣講話不是要破壞」，他不是莽莽撞撞去做這些事，兩人是很熟的老朋友且交情深，什麼話都可以談。

至於外界關心動手當下鄭麗文的反應，范振宗透露對方並未發怒，只是笑笑回應「還要你幫忙啊」。他強調自己是「愛之深、責之切」，兩人是多年老朋友，真正的朋友才講坦白話，因為很多國民黨人都悶在心裡不敢講。