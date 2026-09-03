快訊

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

迷彩裝、護理師服 桃園議員參選人登記各出奇招吸睛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
無黨籍桃園市議員謝美英選在九三軍人節，與支持者穿著迷彩服前往登記，並高唱「九條好漢在一班」，向國軍致敬。圖／謝美英提供
無黨籍桃園市議員謝美英選在九三軍人節，與支持者穿著迷彩服前往登記，並高唱「九條好漢在一班」，向國軍致敬。圖／謝美英提供

桃園市第四屆市議員選舉登記今日持續進行，今天共有18人前往完成登記。其中第7選區中壢區最熱鬧，單日有4人登記，爭取連任的無黨籍議員謝美英選在九三軍人節，與支持者穿迷彩服登記；具護理師背景的無黨籍參選人李欣則穿護理師服現身，各自凸顯特色爭取選民支持。

2026九合一選舉

選委會統計，今天登記者包括第1選區民進黨黃家齊、小民參政歐巴桑聯盟沈佩玲、無黨籍佀廣洋；第2選區國民黨高華駿、孫韻璇；第4選區國民黨張桂綿；第7選區民進黨魏筠、無黨籍李欣、謝美英、徐盛揚；第8選區國民黨黃敬平、無黨籍白丞堯、民眾黨吳正吉；第9選區國民黨古振豐；第10選區國民黨林昭賢；第13選區無黨籍李鴻志；第14選區無黨籍蘇偉恩、曾庭筠。

謝美英選在九三軍人節，由好友陪同穿著迷彩服前往登記，現場高唱「九條好漢在一班」。她說，自己是軍人子弟，父親曾參與八二三砲戰，早年隨部隊戍守金門、馬祖、澎湖及台灣各地，最後定居中壢。選在軍人節登記，希望喚起社會對國軍的尊重，也呼籲政府不要挑起戰爭、讓台灣年輕世代走上戰場。

同樣投入第7選區選戰的李欣則穿著護理師服前往登記。具有護理師及新黨背景的李欣此次以無黨籍參選，她表示，希望將護理專業帶進地方服務，以護理師的細心與熱忱投入選戰，關注中壢長者健康與福祉。

無黨籍桃園市議員參選人李欣今穿著護理師服前往桃園市選委會完成登記，盼以護理專業投入地方服務。圖／桃園市選委會提供
無黨籍桃園市議員參選人李欣今穿著護理師服前往桃園市選委會完成登記，盼以護理專業投入地方服務。圖／桃園市選委會提供

2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

雲林地方選戰第3天湧27人登記 8個選區議員已有41人參選

北高雄綠營議員涉案牽動選情 兩名選舉老將加入戰局

穿律師袍登記搶眼！龔書翩再戰選舉 轉攻屏東縣議員

相關新聞

疑似呼巴掌還嗆鄭麗文「選輸就是戰犯」 范振宗：愛之深、責之切

國民黨主席鄭麗文今天陪同徐欣瑩登記參選新竹縣長，前新竹縣長范振宗也同台。范振宗致詞時不但脫口轟鄭麗文「選輸就是戰犯」，還伸手朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，引發熱烈討論。對此，范振宗事後受訪表示，自己和鄭麗文是老朋友，是出於「愛之深、責之切」才會有這些舉動。

范振宗疑伸手比畫「呼巴掌」 徐欣瑩致歉曝鄭麗文反應

國民黨主席鄭麗文今天陪同徐欣瑩登記參選新竹縣長，前新竹縣長范振宗也同台。范振宗致詞時不但脫口轟鄭麗文「選輸就是戰犯」，還伸手朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，引發熱烈討論。徐欣瑩晚間回應，她事後向鄭主席致意。主席很爽朗地告訴她，已和范前縣長通過電話...

李四川明登記參選新北市長 侯友宜將現身力挺

國民黨新北市長參選人李四川將於明天上午前往新北市選委會登記參選，現場除了有藍營議員參選人陪同，市長侯友宜也將陪同到場登記，展現藍營大團結氣勢。

黃國昌明帶隊登記 白營彰化縣黨部證實：賴銀柱不加入縣長戰局

地方公職人員選舉這周受理候選人登記，民眾黨上周突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，讓彰化縣長選舉再添變數。不過民眾黨彰化縣黨部證實，賴銀柱經深思熟慮後決定不會登記選縣長。

捉對廝殺！佀廣洋宣布參選 小商人派在地正妹改名「整頓霸凌者佀廣洋」參戰

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋原獲提名參選桃園區議員，但因霸凌爭議放棄，不料今（3）日現身登記參選，高喊「為國民黨爭取關鍵一席」。網路名人「小商人」日前發文，想找「姓王的正妹出來改名...

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋確定投入桃園市桃園區議員選戰，今天下午4點半左右在朋友和支持者陪同下到選委會完成參選登記。佀廣洋受訪表示，為保護黨內同志及長官，他主動放棄政黨提名、改採報備方式參選，仍會全力爭取國民黨在議會最關鍵的一席，並支持桃園市長張善政連任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。