迷彩裝、護理師服 桃園議員參選人登記各出奇招吸睛

桃園市第四屆市議員選舉登記今日持續進行，今天共有18人前往完成登記。其中第7選區中壢區最熱鬧，單日有4人登記，爭取連任的無黨籍議員謝美英選在九三軍人節，與支持者穿迷彩服登記；具護理師背景的無黨籍參選人李欣則穿護理師服現身，各自凸顯特色爭取選民支持。

選委會統計，今天登記者包括第1選區民進黨黃家齊、小民參政歐巴桑聯盟沈佩玲、無黨籍佀廣洋；第2選區國民黨高華駿、孫韻璇；第4選區國民黨張桂綿；第7選區民進黨魏筠、無黨籍李欣、謝美英、徐盛揚；第8選區國民黨黃敬平、無黨籍白丞堯、民眾黨吳正吉；第9選區國民黨古振豐；第10選區國民黨林昭賢；第13選區無黨籍李鴻志；第14選區無黨籍蘇偉恩、曾庭筠。

謝美英選在九三軍人節，由好友陪同穿著迷彩服前往登記，現場高唱「九條好漢在一班」。她說，自己是軍人子弟，父親曾參與八二三砲戰，早年隨部隊戍守金門、馬祖、澎湖及台灣各地，最後定居中壢。選在軍人節登記，希望喚起社會對國軍的尊重，也呼籲政府不要挑起戰爭、讓台灣年輕世代走上戰場。

同樣投入第7選區選戰的李欣則穿著護理師服前往登記。具有護理師及新黨背景的李欣此次以無黨籍參選，她表示，希望將護理專業帶進地方服務，以護理師的細心與熱忱投入選戰，關注中壢長者健康與福祉。