黃國昌明帶隊登記 白營彰化縣黨部證實：賴銀柱不加入縣長戰局

地方公職人員選舉這周受理候選人登記，民眾黨上周突然拋出不排除由縣黨部副主委賴銀柱參選彰化縣長，讓彰化縣長選舉再添變數。不過民眾黨彰化縣黨部證實，賴銀柱經深思熟慮後決定不會登記選縣長。

明日民眾黨主席黃國昌將原率領彰化隊聯合登記，縣黨部說，黨部副主委賴銀柱，經過思考及與主席討論後，確定不會登記參選彰化縣長，將專注於大草原協會的智庫發展，並協助本次所有議員、代表候選人全壘打。

賴銀柱目前擔任亨將精密公司（台灣第一筷）董事長，長期投入彰化產業發展，近期成立「彰化縣大草原協會」，由於過去賴銀柱與無黨籍彰化縣長參選人邱建富交情好，選舉也都表達支持，對於賴銀柱可能參選，邱建富曾說，若賴參選確實對他的選情會有影響，但相信他最後會做明智抉擇。

對於民眾黨彰化縣黨部擬推賴銀柱參選彰化縣長一事，民眾黨主席黃國昌日前受訪時表示，「我們會信討承諾，在彰化沒有推出縣長候選人的打算跟計畫」。