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金門縣長選舉6人搶位！梁文韜登記喊和平島 議員增11人搶攻席次

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉長2任屆滿的楊忠俊（前右四）此次轉戰議員，今天他在太太與眾多楊氏宗親會大老的陪同下，到縣選委會登記參選議員，眾人高喊凍蒜。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉長2任屆滿的楊忠俊（前右四）此次轉戰議員，今天他在太太與眾多楊氏宗親會大老的陪同下，到縣選委會登記參選議員，眾人高喊凍蒜。記者蔡家蓁／攝影

115年地方公職人員選舉候選人登記今天進入倒數第二天，金門縣長選戰再添一名戰將，成功大學教授梁文韜今天在母親陪同下前往金門縣選舉委員會完成登記，總計目前有6人參戰，梁文韜提出「三不要、十大願景」，並預告將以白皮書完整向選民說明，強調若當選，將把金門打造為「世界和平島」。此外，縣議員登記也同樣熱鬧，共有11人完成登記。

2026九合一選舉

目前縣長參選人包括無黨籍洪和成、前副縣長李文良、版畫藝術家黃世團、立委陳玉珍、「二毛旅行社」負責人張國威及梁文韜，6人競逐態勢逐漸明朗。

梁文韜提出「三不要、十大願景」，主張金門擺脫兩岸軍事對立、人口老化及產業空洞化等困境，打造「世界和平島」。他提出推動永久終戰協議、金廈和平撤軍，讓金門成為兩岸交流與建立互信的橋樑；內政上則推動混級教育、發展觀光與輕工業，兼顧生態永續、社區營造及高齡友善環境。十大願景涵蓋和平、兩岸、產業、環境、文化、觀光、教育及福利等面向，包括爭取世界遺產、打造國際觀光熱點、發展國際品牌、深耕教育及傳承金門歷史文化。

縣議員選戰同樣升溫，第一選區李慧艷、黃世丞、楊忠俊、唐麗輝、陳泱瑚、陳子芸登記；第二選區蔡水游、黃萱萱；第三選區洪毓壕、洪若珊、洪和興，合計11人完成登記。

其中，李慧艷由父親、縣議員李養生及李氏宗親陪同登記，被視為「代父出戰」，她提出拚經濟、挺青年、顧教育、關懷婦幼四大主軸，盼打造國際經貿融合試驗區、建立青年國際圓夢服務機制，並推動雙語教育及全齡友善設施。

第三選區洪毓壕則因父親洪成發仍遭金門地院延押，由他代表出征，今天有眾多烈嶼鄉親到場力挺，他提出強化在地醫療、完善幼兒照顧、協助青年返鄉創業、活絡觀光及改善基礎建設等6大政見。

金寧鄉長2任屆滿的楊忠俊此次轉戰議員，提出12項政見，從爭取西區醫療園區、青年留金、都市計畫、活化公有土地，到爭取自由貿易區、改善台金交通、興建「台金輪」及檢討不合時宜法令，涵蓋地方發展與民生議題。

此外，代表轉戰議員的陳子芸今天下午登記時一度感動落淚，她表示金門需要不同聲音，希望獲得選民支持，並提出發展AI產業、扶植返鄉青農、活化老舊景點、推動金廈生活圈、大同之家二館及強力監督縣政等訴求。

金城鎮代表轉戰議員的陳子芸今天下午登記時一度感動落淚，她表示金門需要不同聲音，希望獲得選民支持，並提出發展AI產業、扶植返鄉青農、活化老舊景點、推動金廈生活圈、大同之家二館及強力監督縣政等訴求。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮代表轉戰議員的陳子芸今天下午登記時一度感動落淚，她表示金門需要不同聲音，希望獲得選民支持，並提出發展AI產業、扶植返鄉青農、活化老舊景點、推動金廈生活圈、大同之家二館及強力監督縣政等訴求。記者蔡家蓁／攝影

成功大學教授梁文韜（左）今天在母親陪同下前往金門縣選舉委員會完成登記，梁文韜提出「三不要、十大願景」，並預告將以白皮書完整向選民說明，強調若當選，將把金門打造為「世界和平島」。記者蔡家蓁／攝影
成功大學教授梁文韜（左）今天在母親陪同下前往金門縣選舉委員會完成登記，梁文韜提出「三不要、十大願景」，並預告將以白皮書完整向選民說明，強調若當選，將把金門打造為「世界和平島」。記者蔡家蓁／攝影

第一選區的李慧艷（前右五）今天一早由父親、縣議員李養生（右六）及李氏宗親陪同登記，被視為「代父出戰」，她提出拚經濟、挺青年、顧教育、關懷婦幼四大主軸。記者蔡家蓁／攝影
第一選區的李慧艷（前右五）今天一早由父親、縣議員李養生（右六）及李氏宗親陪同登記，被視為「代父出戰」，她提出拚經濟、挺青年、顧教育、關懷婦幼四大主軸。記者蔡家蓁／攝影

退休員警洪和興（左）今天也在太太的陪同下登記參選縣議員，讓第三選區縣議員選舉選情變激烈。記者蔡家蓁／攝影
退休員警洪和興（左）今天也在太太的陪同下登記參選縣議員，讓第三選區縣議員選舉選情變激烈。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉長2任屆滿的楊忠俊（前右）今天在太太與眾多楊氏宗親會大老的陪同下，到縣選委會登記參選議員。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉長2任屆滿的楊忠俊（前右）今天在太太與眾多楊氏宗親會大老的陪同下，到縣選委會登記參選議員。記者蔡家蓁／攝影

第三選區的洪毓壕（右四）今天一早在烈嶼鄉親的陪同下，到縣府完成參選登記，鄉親高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影
第三選區的洪毓壕（右四）今天一早在烈嶼鄉親的陪同下，到縣府完成參選登記，鄉親高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影

梁文韜 金門 和平島 2026九合一選舉

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