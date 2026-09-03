棒球名將轉戰政壇 前職棒選手許竹見登記參選新竹市議員

昔日「誠泰三本柱」之一、前職棒選手許竹見今在臉書宣布已完成新竹市議員參選登記。許竹見表示，多年來一直希望有機會將對棒球的熱愛化為服務家鄉的行動，未來除關心地方建設，也將持續推動基層棒球及運動發展。

許竹見表示，地方進步來自對每個聲音的重視，未來將傾聽鄉親需求，持續關心地方棒球發展，為孩子爭取更多接觸運動、培養團隊精神的機會，也將努力推動地方建設，讓家鄉成為更適合生活、成長與實現夢想的地方。

他並以棒球比喻參選表示，「球場上，勝利靠的是團隊；地方的進步，也需要每一位鄉親並肩同行」，並喊出「這一棒，我已經準備好」，邀請支持者一起為新竹打出更精彩的未來。