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影／民眾黨「宜蘭隊」歡樂氣氛登記參選 黃國昌加油打氣、喊凍蒜

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨「宜蘭隊」今天聯合登記參選，黨主席黃國昌特地到宜蘭加油打氣，齊唱向前走、高喊凍蒜。記者戴永華／攝影
民眾黨「宜蘭隊」今天聯合登記參選，黨主席黃國昌特地到宜蘭加油打氣，齊唱向前走、高喊凍蒜。記者戴永華／攝影

台灣民眾黨「宜蘭隊」出發，民眾黨黨主席黃國昌今天特地到宜蘭，與縣黨部主委陳琬惠等人陪伴林蒼佑、王乾明登記參選縣議員，並且送上象徵「凍蒜」的大蒜與「好彩頭」的菜頭，齊聲唱「向前走」，現場聚集鄉親與支持者到場加油，高喊「宜蘭隊，凍蒜！」展現團結氣勢。

2026九合一選舉

今天在場還有民眾黨縣黨部副主委林月霞、諮詢委員楊惠民、執行長阮椲婷等人，民眾黨在宜蘭市推出林蒼佑參選縣議員，林是一位音樂人、陪伴孩子成長的老師，登記前帶著大家自彈自唱，以歌聲唱出對宜蘭未來的期待，希望將長期在第一線陪伴孩子與家庭的經驗帶進公共領域，為下一代爭取更好的成長環境。

羅東鎮有「二寶爸」的王乾明披掛參選縣議員，王乾明從家庭與生活出發，提出「翻轉市場、暢行羅東、校園安全」三大願景，他表示，這些看似平凡的期待，其實正是每位鎮民最真實的心聲，期盼未來能將鄉親真正關心的大小事帶進議會，為羅東打造更安心、便利生活環境。

黃國昌、陳琬惠分別送給兩人大蒜與菜頭，陳琬惠表示，宜蘭隊一路以來持續扎根地方、傾聽民意，這次林蒼佑與王乾明完成登記象徵宜蘭隊向前邁出重要一步，縣黨部將持續作為兩位參選人最堅強後盾、爭取認同支持，縣長選舉「藍白合」持續推進，期盼這次宜蘭的藍白候選人都能全壘打。

黃國昌說，台灣民眾黨宜蘭隊在陳琬惠主委帶領下，是一支「充滿活力、歡笑、希望與未來」團隊，林蒼佑與王乾明都是非常優秀的候選人，呼籲宜蘭鄉親11月28日投票將兩人送進縣議會，讓認真做事、為民發聲的力量進入議會。

民眾黨「宜蘭隊」聯合登記參選，黨主席黃國昌特地到宜蘭加油打氣，與縣黨部主委陳琬惠送上大蒜與菜頭、高喊凍蒜。記者戴永華／攝影
民眾黨「宜蘭隊」聯合登記參選，黨主席黃國昌特地到宜蘭加油打氣，與縣黨部主委陳琬惠送上大蒜與菜頭、高喊凍蒜。記者戴永華／攝影

民眾黨「宜蘭隊」今天聯合登記參選，黨主席黃國昌特地到宜蘭加油打氣，齊唱向前走、高喊凍蒜。記者戴永華／攝影
民眾黨「宜蘭隊」今天聯合登記參選，黨主席黃國昌特地到宜蘭加油打氣，齊唱向前走、高喊凍蒜。記者戴永華／攝影

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 黃國昌 民眾黨

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