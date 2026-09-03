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釋出市有空閒餘地建運動場地 蘇巧慧：讓城市運動大幅升級

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇說很高興大巨蛋選擇落腳在樹林，未來不僅要釋出市有的空閒餘地作為運動場地，讓城市運動大幅升級。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇說很高興大巨蛋選擇落腳在樹林，未來不僅要釋出市有的空閒餘地作為運動場地，讓城市運動大幅升級。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今發表運動城市2.0三大體育政見，將推出新北運動幣每人500元、每年15萬份，促進全民運動風氣及運動產業發展，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇說很高興大巨蛋選擇落腳在樹林，未來不僅要釋出市有的空閒餘地作為運動場地，同時要能夠全面性為運動選手從訓練一直到退役後的生活提供保障，才是能夠讓城市的運動大幅升級最好的方式之一。

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蘇巧慧今天與運動部長李洋前往樹林三龍公園瞭解天幕球場完工使用狀況，針對媒體詢問，蘇巧慧也報告多項運動政見，包括推動「汗水紅利」，鼓勵民眾透過運動累積消費點數，折抵大眾運輸、超商消費及運動場館使用，讓運動結合食、衣、住、行，希望讓全民一起養成運動習慣，打造樂活新北市。

運動部長李洋表示，運動可以讓人更加健康，而且運動部自9月1日起推行「揮汗有禮」運動，只要透過運動紀錄APP，出示單次運動30分鐘，或單日累積8000步任一項，每周能獲得50元健康好禮，他希望藉由運動部讓更多人民可以參與運動的美好。他說，最近也在努力繼續維持每天運動30分鐘的好習慣。李洋說，在建設部分，希望說後續會持續，如果新北市政府有這樣的需求，會持續以運動部的角度跟中央、地方政府一起協助，讓人民真的對運動有感。

蘇巧慧強調，未來她除了將持續升級場館，釋出橋下、河濱等市有空間提供更多運動場所之外，也會推出「汗水紅利」鼓勵民眾透過運動累積點數，折抵大眾運輸、超商消費及運動場館費用；此外，她會獎勵企業合作創造友善運動環境，支持人才培育與退役就業，並結合新北山海河資源，舉辦越野跑、衝浪與運河對抗等特色賽事，讓運動融入日常生活，打造健康活力的新北。

蘇巧慧也與李洋部長，和現場土風舞班、排舞班的鄉親一起跳舞，氣氛十分歡樂溫馨。蘇巧慧指出，她在立委任內陸續為樹林民生公園、鶯歌永吉公園、尖山公園、建國休閒廣場，以及鶯歌國小、武林國小、三多國中、樹林高中等多校爭取興建天幕球場，盼為在地鄉親與學子打造全齡共好的運動環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇與李2人與民眾一起跳土風舞同樂。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇與李2人與民眾一起跳土風舞同樂。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇與李2人與民眾一起跳土風舞同樂。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇與李2人與民眾一起跳土風舞同樂。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇說很高興大巨蛋選擇落腳在樹林，未來不僅要釋出市有的空閒餘地作為運動場地，讓城市運動大幅升級。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今邀運動部長李洋參訪樹林三龍公園天幕球場，蘇說很高興大巨蛋選擇落腳在樹林，未來不僅要釋出市有的空閒餘地作為運動場地，讓城市運動大幅升級。記者王長鼎／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李洋

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