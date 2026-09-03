澎湖縣長選舉 海洋志工陳盡川完成登記

11月28日澎湖縣長選舉，長年投入海洋保護工作的海洋志工陳盡川，今天下午單槍匹馬完成澎湖縣長參選登記。澎湖縣長選戰，目前已有5人投入，選戰空前激烈。

澎湖地方公職人員選舉，其中縣長部份，今天有國民黨陳振中、台聯黨主席周倪安、無黨籍前副縣長許智富和海洋志工陳盡川等4人完成登記，連同2日登記的民進黨吳淑瑾，截至今天已有5人登記參選澎湖縣長，競爭激烈。

澎湖地方公職人員選舉登記，4日為最後一天，前馬公市長葉竹林預計在4日上午11時前往登記。