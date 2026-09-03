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李四川明登記參選新北市長 侯友宜將現身力挺
國民黨新北市長參選人李四川將於明天上午前往新北市選委會登記參選，現場除了有藍營議員參選人陪同，市長侯友宜也將陪同到場登記，展現藍營大團結氣勢。
2026九合一選舉
李四川競選辦公室今晚表示，感謝侯友宜市長一路以來全力力挺，並表達會作為李四川最大的後盾，明天登記參選，侯友宜市長將到場陪同，李四川會與侯市長並肩作戰，接棒完成侯市長各項建設、持續讓新北市向上發展。
李四川競辦說明，明天新北各區的議員參選人也會到場，跨黨派團結一致拚勝選，李四川未來擔任市長，並將與所有議員、里長及鄉親，不分顏色、攜手為新北市拚建設。
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