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北高雄綠營議員涉案牽動選情 兩名選舉老將加入戰局

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄即時報導
鄭東元（右）曾代表國民黨參選第二選區市議員，此次是以無黨籍身分參戰。圖／取自臉書
鄭東元（右）曾代表國民黨參選第二選區市議員，此次是以無黨籍身分參戰。圖／取自臉書

高雄市第二選區現任議員黃明太、李亞築爭取連任，另名現任議員陳明澤則計畫交棒女兒陳琳潔，選情相對單純，豈料陳明澤於今年7月涉案遭收押，未張掛競選看板的參選人紛紛出現，曾代表國民黨參選的鄭東元，以及無黨籍李柏融已經前往高市選委會登記參選，呈現5搶3局面，選情突然變得激烈起來。

2026九合一選舉

九合一選舉從8月31日登記至9月4日，直至今天為止，第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區）應選3席，目前已有黃明太（民）、鄭東元（無）、李柏融（無）、陳琳潔（民）及李亞築（國）5人登記參選，。

地方人士指出，陳明澤是六連霸資深議員，外界樂觀看待他交棒女兒陳琳潔，但他因涉入太陽能光電場回扣案，7月底已遭橋頭地檢署搜索及聲押獲准，無法為女兒操盤，導致藍綠覺得有機可趁，出事不久地方就盛傳多人準備出馬競爭。

除黃明太、陳琳潔及李亞築之外，地方人士對鄭東元也不陌生，因為鄭曾在2018年及2022年代表國民黨提名參選高雄市議員皆落敗，此次是第三次出馬競爭第二選區市議員，不過此次未獲得國民黨提名，改以無黨籍身分參選。

另一名參選李柏融也是老面孔，茄萣鄉代出身的他，過去多次參選市議員及立委，此次再度登記參選高雄市議員。

今年77歲的李柏融再度登記參選高雄市議員。圖／取自臉書
今年77歲的李柏融再度登記參選高雄市議員。圖／取自臉書

高雄市第二選區應選3席，目前已經有5人登記參選。圖／高市選委會提供
高雄市第二選區應選3席，目前已經有5人登記參選。圖／高市選委會提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 議員

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