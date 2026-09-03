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柯建銘稱高虹安博士學位被取消 高競總駁：從未遭撤銷、已蒐證

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今年5月辛辛那提大學訪問團才拜會新竹市政府，代理教務長John Weidner當時表示，與校友高虹安市長交流感到親切與振奮。圖／取自新竹市政府網站
今年5月辛辛那提大學訪問團才拜會新竹市政府，代理教務長John Weidner當時表示，與校友高虹安市長交流感到親切與振奮。圖／取自新竹市政府網站

民進黨立法院黨團前總召柯建銘今指出新竹市長高虹安博士學位因論文案「被取消」，高虹安競選總部晚間反擊，強調高虹安美國辛辛那提大學博士學位從未遭撤銷，並已針對柯相關言論蒐證，交由律師研議後續法律程序。

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高虹安競總表示，選舉可以有不同立場，也歡迎針對政策、能力及施政成果公開辯論，但所有比較都應建立在真實資訊上，不應以錯誤訊息混淆視聽，呼籲柯建銘停止散播不實言論。

針對柯建銘宣稱高虹安博士學位「被取消」，競總嚴正駁斥，強調高虹安取得的美國辛辛那提大學博士學位從未遭校方撤銷，柯身為資深政治人物，不應在未經查證下公開散播錯誤訊息，目前已進行蒐證，並交由律師研議後續法律程序。

競總並指出，今年5月辛辛那提大學訪問團才拜會新竹市政府，代理教務長John Weidner當時表示，與校友高虹安市長交流感到親切與振奮；國際事務副教務長Raj Mehta也肯定高虹安將在校所累積的專業訓練、國際視野及科技治理思維運用於城市治理。

柯建銘今也以學經歷、司法案件及市政建設等議題批評高虹安。競總表示，案件應回歸司法程序，尊重司法機關審理及法院判決，不應在案件尚未定讞前選擇性解讀，透過政治發言影響社會認知。

競總也列舉市政成果指出，過去3年多市府團隊持續推動各項市政，政見落實率突破8成，並清償百億元公共債務，達成新竹市30年來首度零負債，相關成果均可接受市民檢驗。

競總另提到，柯建銘去年曾公開宣稱大罷免由他發起，但高虹安罷免案最終以12萬4360張不同意票遭否決，柯建銘本人事後也公開承認失敗、表示尊重結果。事隔僅一年，柯建銘顯然仍未理解新竹市民透過選票所表達的意志，反而再次以不實資訊及政治口水介入新竹市長選舉。

高虹安競總表示，城市建設需要完整規畫、穩健財源及真正的執行能力，不能只在選舉期間開支票、喊口號。期待所有候選人及政黨回到政策、能力與市政成果的比較，讓市民檢驗誰真正有能力帶領新竹繼續向前。

今年5月辛辛那提大學訪問團才拜會新竹市政府，代理教務長John Weidner當時表示，與校友高虹安市長交流感到親切與振奮。圖／取自新竹市政府網站
今年5月辛辛那提大學訪問團才拜會新竹市政府，代理教務長John Weidner當時表示，與校友高虹安市長交流感到親切與振奮。圖／取自新竹市政府網站

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 柯建銘

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