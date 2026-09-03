影／邀李洋會勘運動設施 蘇巧慧：盤點閒置空間增設運動場

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午與運動部長李洋一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。蘇巧慧表示，她將盤點市有閒置土地、天橋下的所有空間，增加運動場域，讓市民有更多地方可以活動。

蘇巧慧表示，很高興能夠邀請到李洋部長來到新北市的樹林三龍公園天幕球場，因為現在外面正下著大雨，但因為大家現在都在天幕球場裡面活動，所以不會淋到雨。

蘇巧慧說，大家有這樣的空間，其實就是保障了在地居民，平時不管是在大熱天或者是下雨天，都還是可以持續的運動。尤其在地的里長們，他們都是非常有感受，還有地方的姐妹們，她們在早上跳土風舞、打太極拳的人都非常多。蘇巧慧指出，這個球場是我們跟地方議員大家一起努力，整個總經費到達了兩千萬元的預算，中央也有補助將近一千萬元，中央出錢，地方通力建設，這就是中央地方合作的一個大建設。

蘇巧慧表示，我不但是要讓場館能夠升級，而且要能夠釋出市有的空閒餘地，能夠作為運動的場地，甚至包括天橋下這些空地，我們都會來盤點，還有堤外便道的場域等等，不管是橄欖球場、棒球場、足球場等，都應該要能夠盤點市有土地，成為新的運動場。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午邀請運動部長李洋（中）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。蘇巧會邀李洋上場同跳土風舞，李洋一開始有點害羞，後來還是脫掉西裝外套上場。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）下午與運動部長李洋（右二）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。記者杜建重／攝影