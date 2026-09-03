快訊

謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

運將不滿官司敗訴猛撞北檢大門 曾因換車道肇事不認罪喊被栽贓

陳美鳳曾差點嫁劉尚謙！被求婚苦想7天 為演藝事業狠心拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／邀李洋會勘運動設施 蘇巧慧：盤點閒置空間增設運動場

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午邀請運動部長李洋（中）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果，並與當地婆婆媽媽大跳土風舞。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午邀請運動部長李洋（中）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果，並與當地婆婆媽媽大跳土風舞。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午與運動部李洋一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。蘇巧慧表示，她將盤點市有閒置土地、天橋下的所有空間，增加運動場域，讓市民有更多地方可以活動。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，很高興能夠邀請到李洋部長來到新北市的樹林三龍公園天幕球場，因為現在外面正下著大雨，但因為大家現在都在天幕球場裡面活動，所以不會淋到雨。

蘇巧慧說，大家有這樣的空間，其實就是保障了在地居民，平時不管是在大熱天或者是下雨天，都還是可以持續的運動。尤其在地的里長們，他們都是非常有感受，還有地方的姐妹們，她們在早上跳土風舞、打太極拳的人都非常多。蘇巧慧指出，這個球場是我們跟地方議員大家一起努力，整個總經費到達了兩千萬元的預算，中央也有補助將近一千萬元，中央出錢，地方通力建設，這就是中央地方合作的一個大建設。

蘇巧慧表示，我不但是要讓場館能夠升級，而且要能夠釋出市有的空閒餘地，能夠作為運動的場地，甚至包括天橋下這些空地，我們都會來盤點，還有堤外便道的場域等等，不管是橄欖球場、棒球場、足球場等，都應該要能夠盤點市有土地，成為新的運動場。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午邀請運動部長李洋（中）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。蘇巧會邀李洋上場同跳土風舞，李洋一開始有點害羞，後來還是脫掉西裝外套上場。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）下午邀請運動部長李洋（中）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。蘇巧會邀李洋上場同跳土風舞，李洋一開始有點害羞，後來還是脫掉西裝外套上場。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）下午與運動部長李洋（右二）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）下午與運動部長李洋（右二）一同前往樹林三龍公園天幕球場會勘運動設施成果。記者杜建重／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午邀請運動部長李洋（右）一同會勘樹林運動設施，李洋在現場說運動部未來的規畫方向。記者杜建重／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午邀請運動部長李洋（右）一同會勘樹林運動設施，李洋在現場說運動部未來的規畫方向。記者杜建重／攝影

2026九合一選舉 蘇巧慧 李洋 運動部 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東多400億、西扣253億 侯友宜喊話中央：還給新北

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

綠營王牌…蔡英文助陣 展現跨派系團結

陳銘風登記參選市長連任 兒子搶市代 有望問政老爸

相關新聞

李四川明登記參選新北市長 侯友宜將現身力挺

國民黨新北市長參選人李四川將於明天上午前往新北市選委會登記參選，現場除了有藍營議員參選人陪同，市長侯友宜也將陪同到場登記，展現藍營大團結氣勢。

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋確定投入桃園市桃園區議員選戰，今天下午4點半左右在朋友和支持者陪同下到選委會完成參選登記。佀廣洋受訪表示，為保護黨內同志及長官，他主動放棄政黨提名、改採報備方式參選，仍會全力爭取國民黨在議會最關鍵的一席，並支持桃園市長張善政連任。

捉對廝殺！佀廣洋宣布參選 小商人派在地正妹改名「整頓霸凌者佀廣洋」參戰

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋原獲提名參選桃園區議員，但因霸凌爭議放棄，不料今（3）日現身登記參選，高喊「為國民黨爭取關鍵一席」。網路名人「小商人」日前發文，想找「姓王的正妹出來改名...

險遭呼巴掌？前新竹縣長范振宗伸手比畫、鄭麗文往後閃 網友批不妥

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天登記，國民黨主席鄭麗文陪同出席，前縣長范振宗朝朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，相關片段曝光後迅速在網路流傳，引發網友熱議。

影／為何臨門一腳喊卡退選？楊鎮浯親吐幕後關鍵「半年至少6、7度辭北農」

原訂今天登記參選金門縣長的前縣長楊鎮浯，在最後關頭宣布退選，這場「臨門一腳喊卡」的決定，其實是昨天深夜經過多方考量後才拍板，楊鎮浯今天揭露，從年初決定返鄉參選至今，至少6、7度向台北市長蔣萬安提出辭去台北農產公司董事長職務，期間還有前雲林縣長張榮味、總召傅崐萁...

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢，針對媒體提問有民眾因蔣得立具有美籍身分，卻參與交換計畫，懷疑涉及簽證欺詐。對此，蔣萬安說，一切依法、依規定辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。