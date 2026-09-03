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今天吉日！雲林議員25人登記 4天累計議員66人、縣長2人參選

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天雖下雨卻是吉日，包括縣長和議員登記的人數多，議員多達25人陸續登記，創四天登記以來最高，人來人往，使選委會前擠滿人潮，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
今天雖下雨卻是吉日，包括縣長和議員登記的人數多，議員多達25人陸續登記，創四天登記以來最高，人來人往，使選委會前擠滿人潮，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉從上月31日受理登記今天進入第4天，縣選委會統計今天共有雲林縣長1人登記，縣議員25人登記參選，4天累計下來，縣長部分共有國民黨張嘉郡、無黨籍吳炳輝2人登記，縣議員則共有66人登記，明天是登記最後一天，估計縣長部分將有民進黨劉建國登記，議員部分則多數已完成登記。

2026九合一選舉

雲林縣選委會統計今天議員登記人數共25人，第一選區（斗六、莿桐、林內）：林群力（民進黨）、賴瑪玲（國民黨）、許百芳、曾博鴻、林岳璋、鍾明馨（無黨）共6人登記。第二選區（斗南、大埤、古坑）：張庭綺（民進黨），黃景鴻、林森寳（無黨）共3人登記。

第三選區（虎尾、土庫、元長、褒忠）張維心、蔡明水（無黨）、林文彬（民進黨）3人登記。第四選區（西螺、二崙、崙背）：洪如萍、李泓儀、王裔迪（民進黨），游淑雲、廖庭輝（無黨）、張家閎（民眾黨）共6人登記。

第五選區（麥寮、台西、東勢、四湖）：吳蕙蘭、蔡梨美、林建鴻（無黨）3人登記；第六選區（北港、水林、口湖）王承宏、王新堯（無黨）2人登記。第七選區（平地原住民）：周志祥 Kacaw Kaco及鄭玫惠2人登記。

今天25人登記當中，曾博鴻、林岳璋、鍾明馨、張庭綺、張維心、蔡明水、洪如萍、游淑雲、吳蕙蘭、林文彬等10人為現任尋求連任；其中包含捲土重來的林建鴻，前斗六市代主席許百芳、現任莿桐鄉代林群力、兩屆任滿的大埤鄉長林森寳、崙背鄉長李泓儀均轉戰議員，王裔迪則是縣議員鄭玲惠之子接棒，其餘則為新人。

到目前登記第4天，縣議員合計共有66人登記（包含5名平地原住民）。

今天雖下雨卻是吉日，包括縣長和議員登記的人數多，議員多達25人陸續登記，創四天登記以來最高，人來人往，使選委會前擠滿人潮，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
今天雖下雨卻是吉日，包括縣長和議員登記的人數多，議員多達25人陸續登記，創四天登記以來最高，人來人往，使選委會前擠滿人潮，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

今天雖下雨卻是吉日，包括縣長和議員登記的人數多，議員多達25人陸續登記，創四天登記以來最高，人來人往，使選委會前擠滿人潮，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
今天雖下雨卻是吉日，包括縣長和議員登記的人數多，議員多達25人陸續登記，創四天登記以來最高，人來人往，使選委會前擠滿人潮，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉 雲林縣選舉 張嘉郡 吳炳輝

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