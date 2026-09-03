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陳銘風登記參選拚台東市長連任 兒子搶市代有望問政老爸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市長陳銘風與兒子陳建廷合影，陳建廷此次也投入市民代表選舉，若父子雙雙當選，未來市政議場可能上演「兒子質詢爸爸」的特殊場景。記者尤聰光／攝影
台東市長陳銘風與兒子陳建廷合影，陳建廷此次也投入市民代表選舉，若父子雙雙當選，未來市政議場可能上演「兒子質詢爸爸」的特殊場景。記者尤聰光／攝影

台東市長陳銘風今天下午在議長吳秀華、競選團隊及支持者陪同下，完成登記參選連任，正式投入台東市長選戰。巧合的是，陳銘風的兒子陳建廷也投入市民代表選舉，若父子雙雙當選，未來將在市政議場「同台」，甚至可能出現兒子質詢市長父親的特殊場景，成為此次選舉另類話題。

2026九合一選舉

對於兒子參選市代，陳銘風表示，所有市代參選人都非常優秀，他希望真正有能力、願意服務台東的人才能留下來，為市民服務。至於兒子陳建廷參選，他說，「我也沒有反對，也沒有說真正的很贊成」，最重要的是參選人真正願意服務、真正想做事，就讓人才留在台東，繼續為市民服務。

完成登記後，陳銘風表示，今天內心只有無盡感謝。四年前他向市民承諾「市民第一、服務至上、效率優先、清廉透明」，1400多個日子以來，天天提醒自己市政不能只是口號，更要拿出市民看得見、感受得到的成果。

陳銘風細數任內政績，包括全面改造公園，打造長輩運動、孩子遊戲的共融環境；推動雲南路拓寬，改善交通瓶頸；完成太平溪左岸光廊、新園大排全段清淤，並改善豐榮路69巷、浙江路、四維路等易淹水路段。

此外，市公所活化湧泉運動公園、推動垃圾定時定點清運，並首辦生育津貼、提高重陽禮金，持續推動原民文化、體育、觀光及青年發展。

展望下一個四年，陳銘風提出「十二亮點2.0」及「六大公共空間升級」，包括點亮太平溪右岸、打造林蔭人行步道，升級海濱公園、湧泉公園，以及推動仁和球場、公園天幕及寵物友善空間。

陳銘風說，希望讓孩子有地方玩、長輩有地方走，年輕人願意留下來，「四年前，我們承諾改變；這四年，我們讓改變發生」，下一個四年將繼續讓台東市走得更遠、更好。

台東市長陳銘風（右）在議長吳秀華及競選團隊和支持者陪同下，完成登記參選下屆市長連任。記者尤聰光／攝影
台東市長陳銘風（右）在議長吳秀華及競選團隊和支持者陪同下，完成登記參選下屆市長連任。記者尤聰光／攝影

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳銘風

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