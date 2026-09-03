現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋確定投入桃園市桃園區議員選戰，今天下午4點半左右在朋友和支持者陪同下到選委會完成參選登記。佀廣洋受訪表示，為保護黨內同志及長官，他主動放棄政黨提名、改採報備方式參選，仍會全力爭取國民黨在議會最關鍵的一席，並支持桃園市長張善政連任。

佀廣洋原獲國民黨提名參選桃園區市議員，不過參選後爭議接連浮上檯面。風波延燒下，他於7月13日宣布放棄國民黨提名，強調不希望個人事件影響黨內同志及整體選戰布局，但仍持續勤走基層。

佀廣洋今天下午現身選委會，確定投入桃園區議員選戰。他受訪表示，自從宣布參選以來，持續走訪基層、傾聽民意，走遍各里大街小巷，也到路口、市場、公園、社區及各項活動向鄉親懇託。

這段時間不少朋友鼓勵他繼續堅持，對他而言不只是信任，也是一份責任，未來每一天都會加倍努力，持續做好地方服務；自己過去在服務處及國會累積5年服務經驗，對地方及國會事務都有一定程度的熟悉，相信這些歷練將成為未來為桃園做事的力量。

談到參選過程，佀廣洋表示，這段期間遭遇許多抹黑及攻擊，為了保護黨內同志及長官，因此主動放棄國民黨提名，改採報備參選，但仍會全力以赴，為國民黨爭取議會關鍵一席，也會全力支持張善政，讓桃園繼續向前。

媒體追問所謂「抹黑攻擊」為何？佀廣洋並未進一步說明，表示過去已在臉書聲明中寫得相當清楚。至於外界指控他大學期間疑似涉及作弊，佀回，目前台北大學正在調查當中，細節部分不方便多做回應。

針對網紅「小商人」也有意派人投入選舉，媒體詢問是否可能影響選情？佀廣洋表示，每個人都有參選的權利，他予以尊重；希望鄉親給他一個為桃園服務、為大家做事的機會，他會全力以赴，回報支持者的期待與託付。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠指出，佀廣洋確實有提出報備參選，相關申請是向國民黨中央黨部提出，由於報備參選的權責在中央黨部，原則上中央已同意其報備，因此佀廣洋後續仍可使用國民黨名義參選；相關認定屬中央權責，地方黨部予以尊重。