捉對廝殺！佀廣洋宣布參選 小商人派在地正妹改名「整頓霸凌者佀廣洋」參戰

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋原獲提名參選桃園區議員，但因霸凌爭議放棄，不料今（3）日現身登記參選，高喊「為國民黨爭取關鍵一席」。網路名人「小商人」日前發文，想找「姓王的正妹出來改名參選桃園議員」，今公布邀請JKF女模Angela寶7參戰，且已改名16字劍指佀廣洋。

佀廣洋獲國民黨提名參選桃園區市議員後，霸凌、疑似逃兵等爭議連環爆，雖於7月13日宣布放棄提名，但仍勤走基層。今日下午他現身登記參選，指出為保護黨內同志及長官，主動放棄政黨提名、改採報備方式參選，仍會全力爭取國民黨在議會最關鍵的一席。

對於佀廣洋參選，小商人日前曾發文，坦言想找「桃園區姓王的正妹出來改名參選桃園議員」，更詢問網友意見「到底要改什麼名字比較白爛勒」。

今日下午，小商人再發文證實邀請JKF女模Angela寶7投入桃園市議員選戰，並秀出身分證改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，劍指佀廣洋。貼文曝光後，許多網友紛紛直呼「太神啦」、「期待看板」、「小商人真的好猛」。

對於小商人操作，佀廣洋予以尊重，指出每個人都有參選的權利。

此外，小商人並非第一次操作選戰，2022年九合一選舉，小商人也和「Molly翎熹」顏翎熹合作，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，靠著話題性與網路空戰成功當選。