險遭呼巴掌？前新竹縣長范振宗伸手比畫、鄭麗文往後閃 網友批不妥

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天登記，國民黨主席鄭麗文陪同出席，前縣長范振宗朝朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，相關片段曝光後迅速在網路流傳，引發網友熱議。

徐欣瑩今天在鄭麗文、新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人陪同下登記，眾人在新竹縣選委會的台階集合，范振宗站在鄭麗文的右後方。

范振宗今天現身現場時，先捶一下鄭麗文的背，兩人也一度交頭接耳交談。隨後主持人介紹「歡迎范縣長來到現場力挺徐欣瑩」，鄭麗文則再度轉身向後方的范振宗打招呼、雙手比出歡呼手勢。

此時，范振宗則朝鄭麗文臉部方向比畫，做出疑似「呼巴掌」的動作，鄭麗文也往後閃了一下，隨後雙手握住范振宗的手，並笑著面對，相關片段曝光後迅速在網路流傳，引發熱議。

影片曝光後，有網友表示「搧巴掌需要被譴責，超沒品的」、「真的不應該打人臉」、「不管有沒有打到，羞辱性都極強」。也有網友認為「前縣長搧黨主席巴掌，鄭還要裝鎮定真尷尬」。

竹北市議員候選人張育慈在Thread上放影片，更直言「不管鄭麗文的政治作為有多令人反感，任何人都不該在公開場合賞她巴掌，無論本意是玩笑、訓斥，還是一時情緒激動，這個動作都非常不妥，必須譴責。我反對鄭麗文的政治立場，但更反對以暴力羞辱任何人」。