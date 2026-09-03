身著「春麗」服裝亮相 陳諭韋登記參選台中北屯區市議員

退出民眾黨的陳諭韋昨登記參選北屯區市議員，她登記時特別換上格鬥遊戲經典角色「春麗」的服裝亮相，象徵將以「世界最強女性」的勇氣與行動力，要為人民權益全力一戰。

陳諭韋說，選擇化身「春麗」角色，是因為春麗在遊戲中身為國際刑警組織的特別調查員，不僅精通武術，更擁有「世界最強女性」的美名。她認為，退黨後「再出發」不需要華麗虛幻的口號，而是需要實實在在的勇氣、堅持與行動力。她希望透過這個角色，展現自己守護北屯、打擊不公義的決心，成為市民最堅強的後盾。

她說，登記時除了競選團隊，還有來自各領域的朋友相伴，同時還為她獻上「吉祥六寶」六寶有粽子、包子、鳳梨、蔥與白蘿蔔、大蒜和果凍，分別代表一路包中等不同的吉祥意義。

陳諭韋競選團隊說，登記參選只是第一步，選舉是一時的，但為地方服務是一條長遠的路。今天大家用笑容陪伴、用祝福相挺，不是因為預知未來會有多少掌聲，而是因為深信一個願意勇於承擔、真心服務的人，值得大家給予機會。

陳諭韋說，她將秉持「真誠服務、創造價值、創新思維、團結合作、堅持信念」的五大初衷，用行動實現承諾，與北屯市民一起為未來而行。