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何欣純登記後首站訪基層 喊出「升級市民廚房、翻轉東區觀光」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長候選人何欣純昨訪建國市場，與攤商互動熱絡。圖／何欣純提供
台中市長候選人何欣純昨訪建國市場，與攤商互動熱絡。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨完成登記後，首站從台中舊城區出發，參與「從隱者地圖看見台中城」走讀活動；公開行程選定東區建國市場拜訪，深入攤位與店家及採買民眾親切互動、傾聽基層心聲，強調市政應回歸「探民意、察民意、助民意、顧民意」，宣示未來要成為替大家解決問題的全民市長。

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何欣純表示，建國市場作為台中最大規模的批發零售市場，承載著無數家庭的柴米油鹽，可謂台中都市生活裡「有形的寶藏」。她以日本東京築地市場為例，強調建國市場同樣具備在地代表性，因此選擇從最接地氣的日常場域出發，展現重視民生需求的決心。

針對未來願景，何欣純提出將串聯建國市場與東區周邊的觀光亮點，進行整體規劃升級。除了維持「市民廚房」的功能外，更要融入在地文化與觀光元素，吸引全台乃至國際旅客前來，讓這座傳統市場蛻變為台中城市觀光的新地標。

何欣純參與「從隱者地圖看見台中城」走讀活動，從台中舊火車站出發，沿途走訪綠空鐵道1908、綠川水文化暨環境教育館、國家漫畫博物館、台中女中、台中州廳、台中市役所、彰化銀行總行、綠川廊道及宮原眼科，以雙腳走讀城市，從歷史文化脈絡重新認識台中城。

活動出發前，何欣純與市議員江肇國、黃守達打開熱門的手機遊戲《Pikmin Bloom》，開啟「種花模式」，三人邊走邊在遊戲中種花，並帶著可愛的皮克敏(Pikmin)漫步舊城，為走讀活動增添趣味。

何欣純指出，中區至今仍保存許多珍貴歷史建築、街區紋理及文化記憶，更串聯傳統商圈、美食、文創及觀光資源。未來她將推動「舊城創新」，改善人行環境，並推動停車空間立體化及地下化，讓舊城兼具歷史文化底蘊與現代城市生活機能。

台中市長候選人何欣純昨訪建國市場，與攤商互動熱絡。圖／何欣純提供
台中市長候選人何欣純昨訪建國市場，與攤商互動熱絡。圖／何欣純提供

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