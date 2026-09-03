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「廟東先生」黃朝淵參選中市議員 多名受助者成助選員陪同登記
親民黨徵召「廟東先生」黃朝淵投入台中市議員豐原、后里選區選戰，30多名支持者今天陪他參選登記，許多曾受他幫助者成為助選員，近2000人成立LINE群組助選，並互相提供情資也為彼此加油打氣。
2026九合一選舉
台中市議員豐原、后里選區參選人黃朝淵今天下午到台中市登記參選，陪同者中有多位曾接受黃朝淵協助，也有人因為看見他長期協助民眾處理法律、詐騙、消費及勞資等問題，看到他挺弱勢，肯定他理念而加入。
黃朝淵過去長期處理豐原廟東商圈附近一間美妝店消費糾紛，為消費者爭取權益而被稱為「廟東先生」，他決定參選後仍忙於處理民眾問題，受助者和肯定他理念民眾主動加入競選團隊，選務工作眾人在LINE群組提出和討論，黃朝淵設在豐原區的競選總部原本是租用空屋，二天內已搬入大量支持者主動提供的物資和家具。
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