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影／為何臨門一腳喊卡退選？楊鎮浯親吐幕後關鍵「半年至少6、7度辭北農」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
原訂今天登記參選金門縣長的前縣長楊鎮浯，在最後關頭宣布退選，楊鎮浯透露這個決定，其實是昨天深夜經過多方考量後才拍板，楊鎮浯神色明顯憔悴、疲累。記者蔡家蓁／攝影
原訂今天登記參選金門縣長的前縣長楊鎮浯，在最後關頭宣布退選，楊鎮浯透露這個決定，其實是昨天深夜經過多方考量後才拍板，楊鎮浯神色明顯憔悴、疲累。記者蔡家蓁／攝影

原訂今天登記參選金門縣長的前縣長楊鎮浯，在最後關頭宣布退選，這場「臨門一腳喊卡」的決定，其實是昨天深夜經過多方考量後才拍板，楊鎮浯今天揭露，從年初決定返鄉參選至今，至少6、7度向台北市長蔣萬安提出辭去台北農產公司董事長職務，期間還有前雲林縣長張榮味、總召傅崐萁、立委陳雪生居中溝通，最終在黨內團結與父親叮囑下，選擇留在國民黨

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楊鎮浯表示，從農曆年開始，他就已明確向蔣萬安表達返金參選縣長的決心，之後2月、3月、4月乃至5、6月都陸續提出辭呈，「至少有6到7次」，但蔣萬安每次都親自與他長談一個多小時，一方面尊重他的政治選擇，另一方面則明確表達「不希望脫黨」。

這段期間，國民黨中央與地方也持續關注楊鎮浯的動向，楊鎮浯透露，包括國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、張榮味、傅崐萁、陳雪生、蔣萬安等人，都曾不斷給予建議。李乾龍則說，為了黨的團結，從未輕言放棄任何一名同志，最後楊鎮浯作出「忠孝兩全」的決定。據了解，楊鎮浯宣布退選後，立法院長韓國瑜也第一時間致電，肯定他顧全大局的決定。

對於圓滿完成金門藍營縣長參選人整合的重責大任， 李乾龍指出，這段期間，國民黨中央與地方也持續關注楊鎮浯的動向，包括主席鄭麗文也接見過他，他說，楊鎮浯最後選擇留在黨內，是「忠孝兩全」的決定。他指出，忠於國家、忠於政黨，同時也顧及高齡父親的心情，展現出難得的風範，也讓國民黨在金門的整合更往前一步。

至於外界關注他為何遲遲留在北農，楊鎮浯也首度說明，並非眷戀職位，而是當時北農仍有多項階段性任務未完成，包括總經費逾200億元的市場改建計畫、三年一次的董事改選，以及他上任時對市府承諾的經營目標。

他指出，今年6、7月間，這些重要工作陸續完成，北農三年稅後淨利較三年前成長58%，另在中央補助不易的情況下，也爭取逾10億元資源投入北農，待階段任務告一段落，加上與蔣萬安取得共識，他才再次正式提出辭呈。

楊鎮浯強調，這次既然決定回到金門服務，也已經有跟台北市府溝通過，這一次應該會讓我能夠回來服務鄉親，目前正進行離職行政程序，完成後將正式離開北農。

外界也關注他退選後是否轉戰立委補選，對此，李乾龍並未正面承諾，僅強調楊鎮浯是國民黨重要人才，未來黨中央一定會優先借重他的長才，至於擔任何種職務，仍會尊重本人意願。

面對記者追問是否會全力支持國民黨縣長參選人陳玉珍，楊鎮浯沒有直接點名表態，僅表示今年是五合一選舉，既然決定留在黨內，「只要是黨的候選人，就是我們有共同目標奮鬥的同志」。他強調，無論縣長、鄉鎮長、議員、代表或村里長，「在我心中沒有大小」，接下來都會與黨內同志共同努力，讓候選人順利當選，為金門、國民黨及台灣拚戰。

原訂今天登記參選金門縣長的前縣長楊鎮浯（右），在最後關頭宣布退選，這場「臨門一腳喊卡」的決定，其實是昨天深夜經過多方考量後才拍板。記者蔡家蓁／攝影
原訂今天登記參選金門縣長的前縣長楊鎮浯（右），在最後關頭宣布退選，這場「臨門一腳喊卡」的決定，其實是昨天深夜經過多方考量後才拍板。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 楊鎮浯 國民黨 北農 蔣萬安

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