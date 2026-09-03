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黃國昌批民進黨「放棄花蓮」 綠營反擊：提名人數歷來最多

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民眾黨主席黃國昌今天到花蓮，批評民進黨在縣長、市長選舉雙雙缺席「好像放棄花蓮」，若民進黨沒有決心承擔改變花蓮政治的責任，就由民眾黨來承擔。記者王思慧／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到花蓮，批評民進黨在縣長、市長選舉雙雙缺席「好像放棄花蓮」，若民進黨沒有決心承擔改變花蓮政治的責任，就由民眾黨來承擔。記者王思慧／攝影

年底五合一選舉進入登記階段，民進黨在花蓮不僅未推縣長人選，連13鄉鎮市長都缺席，遭民眾黨主席黃國昌批評「好像放棄花蓮」；綠縣黨部回應，花蓮市長徵詢多人都沒意願，無法勉強，已遵循當年蕭美琴提示的「提攜年輕人」方向，下屆選舉提名歷來最多的基層參選人，從根本改變花蓮。

2026九合一選舉

花蓮是民進黨艱困選區，但前幾次縣長、立委選舉都有提名人選，下屆選舉不僅縣長未參戰，就連鄉鎮市長都沒人披上綠袍，讓支持者有些失望；黃國昌今天陪同黨籍花蓮市長參選人戴于文登記時說，若民進黨沒有勇氣承擔改變花蓮政治的責任，就交由民眾黨承擔。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊回應，花蓮市長一戰，這段期間徵詢不少人選，無人有意願，無法勉強。副總統蕭美琴4年前曾建議，認為花蓮應該多提攜年輕人，從根本上做改變 ，縣黨部貫徹這個想法，4年前就提名許多年輕世代，今年底選舉在縣議員、鄉鎮市民代表、村里長共提名21人是歷來最多，希望從基層改變花蓮。

綠黨部今早陪同黨籍花蓮市民代表及里長參選人到市公所登記，陳景豊說，民主的幼苗已經栽下，需要選票灌溉來成長茁壯，呼籲支持者集中選票，共同呵護黨提名的參選人。

無黨籍議長張峻今天登記參選縣長，在地綠營大老、民進黨縣黨部歷任主委等多人站台，但雙方目前僅止於私下默契相挺，還沒有公開支持。陳景豊說，從去年大罷免就可以看出，花蓮近年來選舉常常被操弄成藍綠對決，應該跳脫出來，以民眾福祉為考量。

陳景豊感嘆花蓮已經停滯太久，暑假住房率這麼低，百工百業非常辛苦，下屆縣長選舉，目標應該是拔掉傅崐萁留在這裡的不良影響，讓花蓮良善的成長，「拔掉惡勢力，花蓮更美麗」，民進黨願意支持能夠改變花蓮的人。

民進黨花蓮黨部今天陪同花蓮市的代表、里長參選人，到市公所登記。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮黨部今天陪同花蓮市的代表、里長參選人，到市公所登記。記者王思慧／攝影

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 黃國昌 民眾黨 民進黨

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